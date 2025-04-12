Golpe migratorio tras el ataque en Washington: Trump reduce permisos laborales y apunta a refugiados

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva disposición migratoria que cambia por completo la duración de las autorizaciones de empleo otorgadas a refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes.

La reducción, que pasa de un máximo de cinco años a apenas 18 meses, fue informada este jueves en medio de una cadena de endurecimientos que la administración de Donald Trump ha impulsado durante las últimas semanas.

La resolución aparece inmediatamente después de que la Casa Blanca suspendiera las solicitudes de inmigración para nacionales de 19 países y de que se registrara un atentado contra dos uniformados de la Guardia Nacional en Washington.

Cabe mencionar que, el hombre señalado por ese ataque es un ciudadano afgano que ingresó al país como parte de un programa de reasentamiento implementado tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Su petición de asilo había sido radicada en el gobierno de Joe Biden, pero la aprobación ocurrió en abril de 2025, ya bajo el nuevo mandato de Trump.

Estados Unidos redujo validez de permisos de trabajo para refugiados y solicitantes de asilo

La medida divulgada este jueves se inscribe dentro de la ofensiva migratoria que la administración Trump ha acelerado tras los hechos de la semana pasada en la capital estadounidense.

El cambio recorta drásticamente el tiempo durante el cual los migrantes pueden mantener una autorización de empleo antes de someterse a una nueva revisión por parte de las autoridades migratorias.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó que la reducción es una respuesta directa al atentado ocurrido el 26 de noviembre y que, en su criterio, obliga a reforzar los controles sobre quienes reciben permisos laborales.

En su declaración aseguró que recortar los plazos permitirá verificar con más frecuencia el historial y la situación de cada extranjero acogido bajo estos programas.

Edlow afirmó en su comunicado que esta modificación busca garantizar que quienes reciban autorización para trabajar en territorio estadounidense no representen una amenaza para la seguridad pública ni impulsen ideologías contrarias a los intereses nacionales.

La medida anunciada en Estados Unidos apunta a refugiados

El anuncio también precisó a quiénes alcanza la medida: refugiados admitidos por Estados Unidos, migrantes que ya hayan recibido protección mediante asilo y personas cuya deportación esté suspendida.

Para todos ellos, la vigencia máxima de la autorización laboral queda fijada ahora en 18 meses.

Este ajuste se suma al movimiento realizado el martes, cuando la Casa Blanca paralizó las solicitudes de inmigración para ciudadanos de 19 países que ya estaban bajo restricciones previas.

En esa lista figuran naciones como Afganistán, Yemen, Haití, Venezuela, Sudán y Somalia, entre otras. La suspensión incluye los trámites para obtener tarjetas de residencia y los procesos de naturalización.