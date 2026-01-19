CANAL RCN
Deportes

Equipos titulares para el All Star Game de la NBA: fecha confirmada

Este lunes 19 de enero confirmaron los equipos titulares de lo que será el Juego de las Estrellas de la NBA este 2026.

NBA
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 19 de 2026
08:54 p. m.
Con la ausencia notoria de LeBron James, la NBA dio a conocer este lunes a los diez principales jugadores del Juego de las Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los "titulares": cinco jugadores de la Conferencia Oeste y cinco de la Conferencia Este, sin importar su posición.

La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos del legendario LeBron James siendo escogido en el grupo principal de diez basquetbolistas.

La Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, votado en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.

A Wemby lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder, y el triple MVP serbio, Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

El esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, y el estadounidense Stephen Curry, de Golden State Warriors, completan el quinteto más votado de la Oeste.

¿Sin LeBron?

En el Este, en tanto, los "titulares" son Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.

Los diez seleccionados serán acompañados, como es usual, por 14 jugadores "suplentes" elegidos luego por los entrenadores del All-Star Game para la tradicional velada de gala de la prestigiosa liga norteamericana de baloncesto.

Tras no ser seleccionado en el grupo principal por primera vez desde 2005, el legendario LeBron James seguramente será votado para formar parte del grupo de segunda línea.

Pero su ausencia en la lista de "titulares", a sus 41 años, envía una señal del fin de una era, en la que se tornó en un ícono de la NBA y en un competidor a la altura de Michael Jordan.

James se perdió los primeros 14 partidos de la temporada con Los Angeles Lakers por ciática. Desde su regreso, ha promediado 22,6 puntos por partido, con 5,9 rebotes y 6,9 asistencias.

Nuevo formato

Para esta edición, el rótulo de "titulares" y "suplentes", sin embargo, será apenas honorífico debido a que el Juego de las Estrellas implementará un nuevo formato de competición que pretende, una vez más, dinamizar una velada tradicionalmente soporífera.

En línea con la internacionalización de su campeonato, la NBA ha decidido enfrentar a Estados Unidos contra el mundo, con un minitorneo de tres equipos de mínimo ocho deportistas, dos con quintetos locales y uno compuesto por extranjeros.

Si al término del proceso de selección no hay suficientes internacionales o estadounidenses, el comisionado de la NBA, Adam Silver, invitará a jugadores adicionales.

Habrá una fase de grupos seguida de una final entre los dos mejores conjuntos. Cada partido tendrá 12 minutos de duración.

De esta manera, los aficionados podrán presenciar la entrada en acción de un auténtico Dream Team, con Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic y Antetokounmpo compartiendo filas.

El All-Star Game tendrá lugar en Intuit Dome, la arena ultramoderna de los Clippers en Los Ángeles.

Con información de AFP

