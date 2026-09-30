Messi recibirá Doctorado Honoris Causa de la UBA: estos son sus reconocimientos fuera del fútbol

Lionel Messi sumará un reconocimiento poco habitual a su extensa trayectoria. La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, su máxima distinción honorífica, en reconocimiento a su carrera deportiva, su representación de Argentina y la influencia que ha ejercido más allá de las canchas.

La distinción será entregada el martes 6 de octubre de 2026, antes del partido de despedida de Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. La UBA explicó que la resolución destaca su trayectoria como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de su compromiso con la representación nacional.

El reconocimiento llega después de más de dos décadas de Messi con la 'Albiceleste'. Durante ese periodo, el capitán participó en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También integró el plantel que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de 2026.

¿Por qué la UBA le entrega un Doctorado Honoris Causa a Messi?

El Doctorado Honoris Causa no equivale a un doctorado académico obtenido mediante estudios de posgrado o una investigación doctoral. Se trata de una distinción que las universidades conceden para reconocer la trayectoria, los aportes o la influencia excepcional de determinadas personas.

En el caso de Messi, la UBA puso el foco tanto en sus resultados con la Selección argentina como en su dimensión cultural y simbólica. El rector Ricardo Gelpi lo definió como un ejemplo y embajador de la cultura popular y de la identidad nacional, mientras que el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el reconocimiento trasciende su carrera futbolística.

La propia universidad señaló que su decisión se inscribe en una tradición internacional de instituciones de educación superior que han utilizado sus máximas distinciones honoríficas para reconocer a figuras del deporte por su trascendencia e influencia.

¿Qué otros reconocimientos extrafutbolísticos ha recibido Messi?

Uno de los antecedentes más destacados es la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, que Messi recibió en enero de 2025. Se trata de la máxima distinción civil estadounidense. El reconocimiento fue concedido durante la presidencia de Joe Biden donde se destacó su trabajo en programas de salud y educación para niños a través de la Fundación Leo Messi y su labor como embajador de buena voluntad de UNICEF.

Messi no asistió a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca por compromisos previamente adquiridos. Su representación comunicó que el futbolista se sentía profundamente honrado por la distinción. La medalla, por tanto, constituye uno de los reconocimientos más relevantes que ha recibido fuera del ámbito deportivo, ya que pertenece al campo de las condecoraciones civiles y fue otorgada por motivos relacionados con su actividad humanitaria.

Otro reconocimiento de naturaleza diferente es su designación como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, cargo que ocupa desde 2010. La organización de Naciones Unidas señala que Messi participa en iniciativas destinadas a promover los derechos y el bienestar de los niños y que, paralelamente, creó la Fundación Leo Messi, dedicada a apoyar proyectos relacionados con la salud y la educación infantil.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.