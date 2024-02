Crece la polémica en el FPC: penal a favor de Tolima causa controversia en el país

Al Deportivo Cali se le escapó la chance de treparse a los puestos altos de la tabla de la Liga BetPlay y de seguir sumando para ir saliendo de a poco del peligro de caer a puestos de descenso a segunda división, pero terminó perdiendo 1-2 contra Deportes Tolima un partido que empezó ganando 1-0.

El 'azucarero' se puso arriba en el marcador con un gol de penal de Isaac Camargo que hizo saltar a todos los hinchas presentes en el estadio Palmaseca, pero la amargura llegó en la recta final, pero no sin un toque de ardua polémica por un penal sancionado a favor del 'pijao' que significó el empate parcial.

¿Era o no era? Penal polémico a favor de Tolima

Al minuto 73, Tolima seguía atacando para alcanzar la igualdad, y en ese intento, Yeison Guzmán recibió un pase filtrado en el área, pero de una llegó Alex Mejía a marcarlo. En el intento de eludirlo, Mejía terminó dándole un leve pisotón a Guzmán, quien cayó al suelo pidiendo penal.

El árbitro Héctor Rivera dio el 'siga, siga' en un principio, pero luego fue advertido por el VAR, paró el juego y revisó la jugada en el monitor. Tras unos segundos, el juez repensó su decisión y sancionó la falta. El propio Yeison Guzmán se hizo cargo del cobro y lo transformó en un golazo picando su remate por encima del arquero Alejandro Rodríguez.

Sin embargo, la decisión del árbitro ha desatado una enorme polémica en redes sociales. Para muchos, el pisotón fue bastante leve y no sobre todo el empeine de Guzmán, por lo que no era meritorio para pitar falta penal. En cambio, hay otros que se remiten al reglamento y argumentan que sí hubo contacto -leve o no- y el pisotón debe ser sancionado, como finalmente ocurrió.

Crecen los escándalos arbitrales en el FPC

Esta nueva polémica llega en medio de un huracán mediático por las malas decisiones arbitrales en lo que va del inicio de la temporada en el fútbol colombiano. La última gran controversia fue el gol validado a Junior de Barranquilla que le dio el empate frente a Deportivo Pereira el domingo y que contó con un fuera de lugar bastante claro de Carlos Bacca en la jugada.