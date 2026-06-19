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"No le da": periodista venezolano arremetió fuertemente contra la Selección Colombia tras el debut en el Mundial

El periodista dio a entender que cree que la Selección Colombia puede pasar de grupos y estancarse en dieciseisavos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
10:10 a. m.
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Después de que la Selección Colombia le ganó 1-3 a Uzbekistán en el debut de la Copa del Mundo 2026, los periodistas de Fútbol Total, el programa de DSports, realizaron un análisis del partido.

Algunos de ellos indicaron que creen que la 'tricolor' tiene talento para llegar a una fase importante, pero también hubo un comunicador que aseguró que los dirigidos por Néstor Lorenzo no han demostrado un diferencial y que no alcanzarían las semifinales.

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Se trata de Federico Rojas, un periodista que es oriundo de Venezuela y, en medio de su análisis, también sostuvo que el empate parcial de Uzbekistán había sido justo.

¿Cuáles fueron sus declaraciones exactas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue la crítica de Federico Rojas, el periodista de Venezuela, contra la Selección Colombia

"La respuesta es sencilla, era un empate clavado, el 1-1 venía bien y era merecido para Uzbekistán. Yo creo que no le da para semifinalista, que es un equipo que está para pasar de fase de grupos y, después, como vaya viniendo irá viendo", afirmó el comunicador de DSports.

"El camino es muy rocoso y Uzbekistán no es medida como para decretar algo o afirmar que Colombia realmente está para llegar lejos en la competición. Yo creo que eso más bien sigue siendo algo utópico y una fantasía de muchos. A mí me parece que pasa de fase de grupos y puede resbalar en dieciseisavos", añadió.

Este fue el mensaje de James Rodríguez tras el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Un día después de la victoria vs. Uzbekistán, James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, publicó un post en Instagram y dio a entender que las sensaciones para el futuro son las mejores.

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"Primer paso y una gran alegría para todos en nuestro país. Fue fantástico el acompañamiento en el estadio y vamos por mucho más", escribió el '10'.

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