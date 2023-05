¿James jugará en los amistosos de la Selección Colombia en junio?

James Rodríguez ha recibido numerosas críticas a lo largo de las últimas semanas debido a que el mediocampista estuvo entrenándose en la sede de la Selección Colombia ubicada en Bogotá y a pesar de que no pertenece a ningún equipo profesional actualmente, al parecer sería tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para los juegos del combinado tricolor.

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y otros equipos europeos habló en exclusiva con Noticias RCN y se refirió a la posibilidad de seguir siendo tenido en cuenta por el entrenador argentino para la Selección Colombia.

En diálogo con Andrea Guerrero y Eduardo Luis, James Rodríguez acabó con todos los rumores acerca de su posible convocatoria para los juegos amistosos del equipo nacional en el mes de junio, donde se estarán preparando para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Amistosos de Colombia y presencia de James

“Es verdad que es complicado para los amistosos porque he estado entrenando, pero no es la misma manera y hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar. Yo estoy pensando más en las Eliminatorias en septiembre, octubre y noviembre. Estoy muy bien físicamente”.

De esta manera, James Rodríguez dejó entredicho que él mismo es consciente de que no está en su mejor momento y por eso no podría ser tenido en cuenta para los juegos amistosos de la Selección Colombia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo estarán enfrentando a Irak en una primera oportunidad el próximo 16 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana), además tendrán un duelo con la historia frente a Alemania el día 20 del mismo mes a la 1:45 de la tarde.