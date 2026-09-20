Testigo clave revela presuntas comisiones y negociación de cargos en la era de Daniel Quintero

El escándalo de presunta corrupción que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a su hermano Miguel Quintero, sigue creciendo con nuevos testimonios ante la justicia.

Noticias RCN conoció las declaraciones de Misael Alberto Cadavid, exdirector de Bomberos de Itagüí y hoy testigo clave de la Fiscalía, quien asegura que durante la administración de Quintero se exigían comisiones en contratos y que incluso altos cargos tenían un precio.

Cadavid, actualmente privado de la libertad, relató cómo en febrero de 2020 Miguel Quintero lo citó en una finca en Copacabana para ofrecerle la gerencia del Hospital General, pese a no tener cargo público. Según su versión, la propuesta incluía entregar la contratación de medicamentos, aseo, vigilancia y alimentación.

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Reuniones y exigencias económicas

El testigo también narró un encuentro con Álex Flórez, entonces concejal de Medellín y hoy congresista, quien le habría pedido mil millones de pesos para acceder a la gerencia del hospital.

Aunque no hubo acuerdo, Cadavid continuó manejando contratos y asegura que en varias ocasiones se pactaron pagos de hasta el 20% en efectivo, entregados a través de intermediarios como Álvaro Villada, subdirector del Área Metropolitana, y posteriormente a Sebastián Ortega, señalado como uno de los hombres cercanos a los Quintero.

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Cadavid detalló que los retiros se hacían con cheques de 50 millones de pesos y que el dinero se entregaba en efectivo. En sus declaraciones menciona al contador Juan Cardona, ya condenado por estos hechos, como el encargado de llevar la contabilidad paralela de los contratos.

El capítulo de Afinia y nuevos implicados

El testimonio también apunta a presuntas irregularidades en la empresa Afinia, filial de EPM. Según Cadavid, la gerencia habría sido negociada por cinco millones de dólares, con participación de William y Sebastián Ortega y un grupo de inversionistas venezolanos.

En este entramado aparece el nombre de Javier Lastra, quien finalmente fue gerente de la compañía, y el polémico contratista Emilio Tapia, vinculado a otros casos de corrupción en el país.

La Fiscalía ya imputó a Sebastián Ortega y se espera que solicite medida de aseguramiento en su contra. Noticias RCN conoció además que su esposa vendió varias propiedades tras iniciarse el proceso judicial.

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El senador Álex Flórez negó cualquier relación con estos hechos y aseguró que solo ha visto a Misael Cadavid en contadas ocasiones, rechazando haber participado en conversaciones sobre cargos o pagos.