CANAL RCN
Deportes

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión

La Selección Colombia confirmó mediante comunicado oficial la baja de Yerry Mina por lesión y anunció la convocatoria de Willer Ditta como su reemplazo para los amistosos de octubre.

FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
11:39 a. m.
La Selección Colombia de Mayores informó un cambio inesperado en su convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA de octubre.

El defensor Yerry Mina no podrá unirse al equipo nacional tras sufrir una lesión durante su más reciente partido con el Cagliari Calcio, en la Serie A de Italia.

Yerry Mina, baja por lesión para la Selección Colombia

En un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol detalló que el cuerpo técnico determinó la desconvocatoria del zaguero central debido a una molestia física que le impide incorporarse a la concentración.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores”, indica el comunicado.

Willer Ditta toma el lugar de Mina en la convocatoria

En reemplazo de Yerry Mina, el cuerpo técnico decidió convocar a Willer Ditta, defensor que actualmente milita en el Cruz Azul de México, y que ha tenido un gran rendimiento en su club.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia”, añadió el comunicado.

La Selección Colombia enfrentará este sábado 11 de octubre a México (8:00 p.m.) y el martes 14 a Canadá (7:00 p.m.), partidos que se podrán ver por el Canal RCN y su App oficial. Estos encuentros servirán como preparación rumbo al proceso clasificatorio al Mundial de 2026.

