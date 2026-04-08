CANAL RCN
Deportes

La millonada que rechazó el Pibe Valderrama por cortarse el pelo

El Pibe Valderrama reveló la cantidad de dinero que le ofrecieron por cortarse el pelo.

Pibe
Foto: YouTube

Noticias RCN

abril 08 de 2026
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, una de las máximas leyendas en la historia del fútbol colombiano, volvió a convertirse en tendencia luego de revelar una anécdota desconocida sobre uno de los momentos más altos de su carrera.

El histórico capitán de la Selección Colombia confesó en diálogo con el reconocido periodista Andrés Cantor que, en pleno auge antes del Mundial de Estados Unidos 1994, una importante marca lo buscó para protagonizar una campaña publicitaria con una condición que parecía imposible: cortarse el cabello.

El ‘Pibe’ Valderrama explotó con las críticas a James: “¿Y los demás?”
RELACIONADO

El ‘Pibe’ Valderrama explotó con las críticas a James: “¿Y los demás?”

Según relató el exmediocampista samario, la propuesta económica fue gigantesca incluso para los estándares actuales. La empresa le puso sobre la mesa una cifra cercana a los dos millones de dólares, una auténtica fortuna para la época, con el objetivo de transformar temporalmente la imagen de uno de los futbolistas más reconocibles del planeta. Sin embargo, el ‘Pibe’ fue tajante y dejó claro que su identidad estaba por encima de cualquier cheque.

Una fortuna que no cambió su decisión

Valderrama explicó que ni siquiera semejante cantidad de dinero logró mover su postura. Para él, su cabello no era simplemente parte de su apariencia, sino un símbolo de su esencia dentro y fuera de las canchas. En aquellos años, su melena rubia y rizada ya era una marca registrada del fútbol mundial y una pieza fundamental de su legado como referente de Colombia en tres Copas del Mundo.

Lo más llamativo de la confesión fue que el exjugador aseguró que tampoco habría aceptado si la cifra hubiese sido aún mayor. De acuerdo con su relato, incluso cinco millones de dólares no habrían sido suficientes para convencerlo, ya que considera que su imagen forma parte de la historia que construyó con la Selección Colombia y del respeto que se ganó a nivel internacional.

James Rodríguez reapareció y dio un parte de tranquilidad: así se lo vio
RELACIONADO

James Rodríguez reapareció y dio un parte de tranquilidad: así se lo vio

Un símbolo que hace parte de su leyenda

La revelación volvió a poner sobre la mesa el peso cultural y mediático que tenía el ‘Pibe’ durante la década de los 90. En la previa del Mundial de 1994, Valderrama estaba en el punto más alto de popularidad y era una de las caras más vendibles del fútbol global.

Por eso, la historia no solo refleja la magnitud económica de la oferta, sino también el valor sentimental que el exfutbolista siempre le dio a los rasgos que lo hicieron único. Su negativa terminó fortaleciendo aún más el mito de una figura irrepetible, cuyo cabello terminó siendo tan inolvidable como su talento, visión de juego y liderazgo con la camiseta de Colombia.

Luis Díaz maravilla a Alemania: así titularon la victoria del Bayern con el colombiano
RELACIONADO

Luis Díaz maravilla a Alemania: así titularon la victoria del Bayern con el colombiano

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Locura total: así se vivió desde la tribuna el GOLAZO que Luis Díaz le hizo al Real Madrid en el Bernabéu

América de Cali

🔴Macará vs. América de Cali, debut de Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Real Madrid: ¿cuándo será el partido de vuelta en Champions?

Otras Noticias

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo descarta retirarse de la contienda presidencial: “Estoy aquí por convicción”

El candidato fue el invitado en esta edición de Candidatos en la Redacción.

Ecuador

Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

Petro, que concedió la ciudadanía colombiana al exvicepresidente condenado por corrupción, señaló que es un preso político y solicitó a organismos internacionales “velar por sus derechos”.

Finanzas personales

Fecha límite para que ciudadanos puedan a aplicar a beneficios de retención de la fuente en este 2026

Astrología

"Se siente": se reveló llamativa predicción sobre el que sería el nuevo presidente de Colombia

Medellín

Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas