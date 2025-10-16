CANAL RCN
Deportes

El ‘Pibe’ no aguanta más derrotas de la selección y estalló en video

El ‘Pibe’ Valderrama estalló en redes sociales mediante un video luego de la eliminación de Colombia del Mundial sub-20.

Pibe Valderrama
Foto: @PibeValderramaP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:53 a. m.
La eliminación de la selección Colombia Sub-20 en las semifinales del Mundial, a manos de Argentina, generó una ola de reacciones en el país. Entre ellas, la voz del histórico Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a hacerse sentir con la sinceridad y el carácter que siempre lo han caracterizado.

El excapitán del combinado nacional, recordado por su liderazgo y su magia en el mediocampo, publicó un video en redes sociales donde expresó su frustración por ver al equipo quedarse, una vez más, a las puertas de la gloria.

Con evidente impotencia, el samario lamentó que la historia se repita torneo tras torneo, cuando la selección juvenil ilusiona con su fútbol, pero termina quedando a un paso de la gran final. Su mensaje, cargado de sentimiento y de su estilo inconfundible, reflejó el pensamiento de millones de hinchas que soñaban con ver a Colombia en la lucha por el título mundial.

“¿Nunca nos va a tocar esa Mon**?”: la desahogada del ídolo

Fiel a su forma directa y popular, el ‘Pibe’ Valderrama no se guardó nada al reaccionar frente a la nueva frustración del fútbol colombiano. En su video, se le escucha decir: “¿Nunca nos va a tocá esa Mondá? Eche, no joda. Hay que seguir hermano, qué vamos a hacer... ¿Esa hijue... primera vez cuándo va a ser hermano?”. Un desahogo genuino que, más allá de la queja, dejó ver la esperanza intacta de quien alguna vez lideró a la selección en las mejores páginas de su historia.

El mensaje del legendario 10 fue claro: aunque el camino sea difícil, Colombia debe seguir intentándolo. Valderrama cree que el talento está, pero que hace falta ese golpe de suerte y madurez que permita alcanzar la tan anhelada final. “Algún día se nos va a dar”, concluyó, con el tono optimista que lo ha acompañado desde sus tiempos de jugador.

Un reflejo del sentir nacional

Las palabras del ‘Pibe’ se convirtieron en el eco del sentimiento colectivo. Su reacción no fue solo la de un exfutbolista, sino la de un hincha que sufre, celebra y sueña con ver a la tricolor levantar un título mundial. Una vez más, el eterno capitán demostró que su voz sigue teniendo peso y corazón en el fútbol colombiano.

