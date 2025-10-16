CANAL RCN
Deportes

DT de Colombia no pudo contener las lágrimas tras eliminación del Mundial sub-20

César Torres entrecortó su voz en zona mixta ante la tristeza de quedarse por fuera del Mundial sub-20.

César Torres
Foto: Deportes RCN

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:05 a. m.
El sueño mundialista de la Selección Colombia Sub-20 llegó a su fin este miércoles luego de caer 1-0 ante Argentina en las semifinales del torneo que se disputa en Chile. Más allá del resultado, la imagen más conmovedora de la noche fue la del entrenador César Torres, quien no pudo contener las lágrimas en la zona mixta al hablar con los medios de comunicación sobre lo que significó esta derrota para él y para sus dirigidos.

Visiblemente afectado, Torres expresó con voz entrecortada su profundo agradecimiento hacia el grupo de jugadores que comandó durante este campeonato. El estratega colombiano no ocultó su emoción al decir que “va a extrañar a todos”, dejando claro el fuerte vínculo humano y deportivo que logró construir con sus futbolistas.

“No tengo nada que reprocharles, lo dejaron todo”

César Torres fue enfático al señalar que no tenía absolutamente nada que reprochar a sus dirigidos, destacando el compromiso, la entrega y la madurez que mostraron durante todo el certamen.

El técnico también reconoció que Colombia generó varias oportunidades de gol que no logró concretar, lo que terminó siendo determinante en el desenlace del partido. “Tuvimos opciones claras, pero el fútbol es así. A veces el balón no entra y toca levantarse con la frente en alto”, agregó Torres, quien recibió el aplauso de periodistas y miembros del cuerpo técnico presentes.

Un ciclo que deja huella en el fútbol colombiano

Más allá de la eliminación, la participación de la selección dirigida por Torres fue destacada por la crítica internacional. El equipo mostró identidad, carácter y un estilo de juego ofensivo que ilusionó a todo un país.

Con esta actuación, César Torres cierra un ciclo lleno de aprendizaje y orgullo, consolidándose como una de las figuras más prometedoras en la dirección técnica del fútbol colombiano. Su emoción tras el pitazo final reflejó no solo la tristeza de la eliminación, sino también el inmenso amor y compromiso que siente por esta generación dorada del fútbol juvenil cafetero.

