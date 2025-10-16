Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de Colombia: "hay que hablar en la cancha"

El sueño mundialista de la Selección Colombia Sub 20 terminó este miércoles tras caer en la semifinal con su similar de Argentina por la mínima diferencia.

A pesar de tener varias chances de gol para irse adelante en el marcador, la tricolor falló y cometió errores que fueron aprovechados por Argentina.

Ahora, tras el duelo disputado, las reacciones de la eliminación de Colombia no se hicieron esperar. La prensa argentina dejó varios recados a la tricolor, esto más, después de lo sucedido en la previa con las declaraciones de algunos jugadores.

Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de Colombia

Uno de los medios deportivos de mayor renombre en dicho país, como el Diario Olé, no dudó en caerle con todo a la Selección Colombia y dejó varios titulares que encendieron las redes.

"Donde hay que hablar es EN LA CANCHA", fue uno de los trinos donde además se citaba unas declaraciones del jugador Prestianni tras el duelo.

En otro de sus trinos, este mismo medio lanzó picante comentario por una de las declaraciones previas de un jugador colombiano en las que aseguraba que la mitad del mundo le iba a hacer fuerza a la tricolor.

"Lo triste que debe estar la mitad del mundo", trinaron desde este medio.

¿Qué resta ahora para la Selección Colombia Sub 20?

La Selección Colombia ahora buscará conseguir el tercer puesto del Mundial Sub 20 cuando se mida el próximo sábado con su similar de Francia.

Este duelo se llevará a cabo en Santiago de Chile desde las 2 de la tarde, hora colombiana.