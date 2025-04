Pibe Valderrama, directo con Néstor Lorenzo por no llamar a Dayro Moreno a la selección

El eterno número 10 de la Selección Colombia, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, volvió a hacer sentir su voz, esta vez para sumarse al creciente debate nacional sobre la posible convocatoria de Dayro Moreno al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El icónico exfutbolista publicó un mensaje en sus redes sociales respaldando al delantero tolimense, quien atraviesa un gran momento con Once Caldas.

“¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección”, escribió el ‘Pibe’, acompañado de una foto junto a Dayro. El mensaje no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones de aficionados y periodistas deportivos que se sumaron a la discusión.

'Pibe' Valderrama pidió a Dayro en la selección

El respaldo del excapitán cafetero llega luego de que Dayro Moreno firmara una noche histórica en la Copa Sudamericana, al anotar un triplete en la victoria 3-2 de Once Caldas frente a San José de Bolivia. Con ese rendimiento, el delantero de 39 años no solo fue figura del partido, sino que reafirmó su condición de máximo goleador histórico en el fútbol colombiano, una marca que sigue ampliando con cada jornada.

En medio del debate sobre renovación y experiencia en la selección nacional, muchos consideran que el rendimiento de Dayro merece, al menos, una oportunidad. Su olfato goleador, vigencia y liderazgo lo posicionan como una alternativa válida en un equipo que busca consolidar su camino rumbo al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, técnico del combinado nacional, aún no ha respondido públicamente a los crecientes pedidos por el delantero. Sin embargo, con el respaldo de una leyenda como el ‘Pibe’ Valderrama, la presión popular suma un nuevo capítulo.

¿Será esta la oportunidad definitiva para que Dayro regrese al combinado tricolor? La pelota ahora está en el campo del seleccionador.