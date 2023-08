"No juega bien y eso es lo que preocupa": 'Pibe' Valderrama sobre el Junior de Barranquilla del 'Bolillo'

Junior ha sido uno de los equipos más criticados en Colombia a lo largo del 2023. En el primer semestre, no clasificó a los cuadrangulares, y en el arranque del segundo torneo, lleva cinco partidos jugados donde no ha podido ganar. Además, las críticas hacia Hernán Darío 'Bolillo' Gómez son pan de cada día en Barranquilla.

Previo al partido de vuelta en Copa Betplay entre Junior y Cúcuta Deportivo, serie que va 4-3 a favor del equipo de Norte de Santander, Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama, uno de los máximos referentes históricos del cuadro 'tiburón' y el fútbol colombiano, concedió una entrevista donde habló respecto a la actualidad del equipo.

Es bien sabido que el Pibe y el 'Bolillo' sostienen una gran amistad, forjada hace años desde que el entrenador era asistente y después director técnico de la Selección Colombia en la década de los 90. El exjugador tuvo una charla con el periodista Víctor Romero de ESPN, donde dio su opinión sobre lo que ocurre en el Junior.

"Yo digo que el ‘Bolillo’ Gómez, para mí, no tiene duda como entrenador de fútbol. Eso no se duda. Ir a cinco mundiales. ¡Son cinco mundiales!, es que como entrenador no tiene duda. ¿Qué es lo que digo yo, en el momento? Hay momentos en los que uno no puede pelear, pa’ pelear se necesitan dos y el ‘Boli’ pelea. No hay motivos para entrar, porque él está en una posición, ¿de qué? De que el equipo camine", remarcó el Pibe.

La actualidad del Junior

Añadido a esto, Valderrama había dicho anteriormente que creía que Junior iba a arrancar, pero esto no fue así.

"Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”, indicó.

“Si el equipo no está unido, es muy difícil. Si el ambiente no es bueno, no es positivo… por eso se llama equipo. Y parece que no está. Algo tiene que estar pasando, porque eso se ve, el ambiente no es bueno; todos los días hay noticias de Junior, pero son negativas, necesitamos una buena. El líder del equipo es el técnico. Uno tiene que prepararse para demostrarle al técnico que puede jugar, ya él decide”, puntualizó Valderrama.