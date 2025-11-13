¿Cuándo será el partido despedida de Yepes, en el que estará Falcao, James y Drogba?

El legendario defensor colombiano Mario Alberto Yepes vivirá su merecido homenaje el próximo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario que lo vio brillar en varios capítulos de su carrera. Aunque el exfutbolista se retiró hace varios años, finalmente tendrá su partido de despedida oficial, un evento que promete reunir a grandes estrellas del fútbol mundial y a referentes históricos de la Selección Colombia.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Yepes confirmó los pormenores del evento, los invitados y la razón por la cual eligió su ciudad natal como sede de esta celebración. “Es un homenaje que le quiero hacer a mi ciudad y a la gente que me acompañó toda mi carrera. Quiero invitar a jugadores que fueron muy importantes para mí, tanto compañeros como rivales, y hacerle un reconocimiento a los últimos cinco capitanes que ha tenido la Selección Colombia”, explicó el histórico central.

Un homenaje con figuras internacionales y leyendas colombianas

El evento contará con una nómina de lujo. Yepes confirmó la presencia de figuras internacionales como Didier Drogba, David Trezeguet, Antonio Valencia, ‘El Cebolla’ Rodríguez, Ariel Ortega y Javier Saviola, futbolistas que marcaron época en el fútbol mundial y que compartieron con él en diferentes etapas de su carrera.

Por parte de Colombia, estarán James Rodríguez, Radamel Falcao García, Iván Ramiro Córdoba y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quienes también serán homenajeados por su papel como capitanes de la selección nacional. “El primer capitán que vi fue ‘El Pibe’, luego vino Iván Ramiro, después estuve yo, más tarde Falcao y ahora James. Esperamos que James pueda estar, aunque todavía no ha confirmado”, señaló Yepes.

El Pascual Guerrero, escenario del adiós de un capitán histórico

Yepes destacó que eligió el Pascual Guerrero por el significado emocional que tiene para él. “Quedé campeón allí, jugué la Copa Libertadores en ese estadio y siempre lo sentí como mi casa. La Alcaldía de Cali me ha brindado todo el apoyo para que este evento sea una fiesta para la ciudad”, aseguró el exjugador.

El encuentro iniciará a las 5:00 p. m. y promete ser mucho más que un simple partido: será una celebración de la trayectoria de un futbolista que lideró a Colombia con carácter, jerarquía y amor por la camiseta. Los aficionados caleños y del país en general esperan una jornada inolvidable para despedir a uno de los capitanes más emblemáticos que ha tenido el fútbol colombiano.