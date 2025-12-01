CANAL RCN
Falcao regresó a Bogotá y dejó claro lo que significó vestir la camiseta de Millonarios

Radamel Falcao regresó a Bogotá para cumplir un compromiso comercial y habló sobre su paso por Millonarios. ¿Cómo se sintió?

Falcao García
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:34 p. m.
Radamel Falcao García volvió a ser noticia en la capital colombiana. El 'tigre' regresó a Bogotá para cumplir un compromiso comercial y durante su estadía aprovechó para compartir sus experiencias en Millonarios.

En medio del evento, el delantero habló de su experiencia con Millonarios, equipo con el que vivió uno de los capítulos más especiales de su trayectoria profesional.

¿Qué dijo Falcao sobre su paso por Millonarios?

Durante el encuentro, Falcao se mostró nostálgico al recordar su paso por el conjunto embajador, con el que cumplió uno de sus sueños de infancia.

Muy feliz por cumplir un sueño de niño. De pequeño tuve que irme muy joven, entonces eso se me postergó. Así que una vez que lo concreté estuve feliz y contento porque era algo que me faltaba en la lista de sueños.

Aunque su estadía con el club bogotano no estuvo acompañada de títulos, Falcao aseguró que se sintió profundamente agradecido con la hinchada por el cariño y apoyo recibido.

El jugador, que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con Millonarios agradeció a la afición y recordó a Millonarios como un deseo cumplido en la lista de sus sueños.

Falcao volverá a Colombia en diciembre

Además de su compromiso comercial, Falcao volverá a Colombia para cumplir un compromiso de amistad en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, programado para el próximo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El evento reunirá a varias leyendas del fútbol colombiano, incluidos algunos compañeros con los que compartió vestuario en la Selección.

Con su regreso, el “Tigre” volvió a emocionar a los fanáticos que lo consideran un ejemplo de disciplina y humildad dentro y fuera de la cancha. Su presencia en la capital no solo generó revuelo entre los medios deportivos, sino también entre quienes aún sueñan con verlo nuevamente en acción.

