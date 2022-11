¿Shakira, la gran responsable? Piqué reveló las razones de su retiro del fútbol profesional

Para nadie es un secreto que el retiro de Gerard Piqué del fútbol profesional tomó por sorpresa a todos los seguidores del fútbol, pues cuando comenzaba a tener minutos en el equipo de Xavi, decide dar un paso al costado del club ‘azulgrana’, dejando varias dudas sobre su decisión, pues varios cibernautas afirman que su retiro estaría involucrada Shakira.

En medio de varios rumores y polémicas, Gerard Piqué estuvo en el programa del creador de contenidos, Ibai Llanos, quien le abrió las puertas al jugador catalán para qué aclarar todos los rumores sobre su sorpresiva despedida del fútbol y pudiera responder la pregunta que todos sus seguidores le hacían por medios de las redes sociales: “se retiró por Shakira”.

En primera instancia, el exjugador del Barcelona reveló desde cuando estaba pensando esta decisión y la razón por la cual no había dado el anuncio de retiro del fútbol profesional, teniendo en cuenta que es un tema que ya estaba analizando hace varios meses.

"En los partidos que no jugué contra el Valladolid y el Elche y al acabar el partido tuve que entrenar me sentí desubicado. Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento”, afirmó Gerard Piqué

Piqué también hizo referencia a lo que fue su despedida en el Camp Nou el pasado sábado frente al Almería, la cual le pareció: “espectacular” a pesar de que manifestó que nunca en su vida y carrera deportiva le gustaron las despedidas, ni familiares ni de sus compañeros.

Además, se refirió sobre la polémica que tuvo con el juez central Jesús Gil Manzano, en el juego frente a Almería, donde el exjugador del Barcelona salió expulsado por tener un cruce de palabras con el juez central, ya que, no estaba de acuerdo con las decisiones tomadas por el réferi en el terreno de juego.

"Yo solo le dije (al árbitro Jesús Gil Manzano) 'siempre eres tú' porque había pitado un córner en contra que claramente todo el mundo vio que no era, un penalti en contra en el que habían hecho falta a Marcos Alonso y la expulsión de Lewandowski… Entonces señaló a nuestro delegado, Carles Naval, y le dijo que yo estaba expulsado. Una vez en nuestro vestuario, que estaba al lado del árbitro, un jugador del Barça, que no diré quién es, dijo 'me cago en tu puta madre'. Y el árbitro consideró que lo había dicho yo. Pero en ese momento ya estaba expulsado", afirmó el defensa central.

Por último, Piqué no escondió su deseo de ayudar al Barcelona y devolverle todo lo que le dio al club, pero en esta oportunidad sería como presidente o como miembro de algún cargo administrativo.

¿Piqué se retiró por culpa de Shakira?

En medio de la incertidumbre de los seguidores sobre su sorpresiva decisión de abandonar el fútbol profesional, varios cibernautas le preguntaron sobre su expareja y si ella tenía que ver con la decisión de retirarse del fútbol profesional. A pesar de los millones de preguntas, Piqué no quiso referirse al tema y prefiero seguir hablando del Barcelona y su futuro ahora que no tiene que concentrar.

