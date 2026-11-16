El fútbol internacional sigue conmocionado por los trágicos hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre en el terreno de juego, los cuales cobraron la vida del delantero español Jesús de Miguel.

Ante la reciente determinación del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol de imponer una sanción máxima de 12 partidos al guardameta Jesús Owono, el exdefensor y accionista mayoritario del FC Andorra, Gerard Piqué, rompió el silencio para manifestar públicamente su profunda inconformidad con el castigo.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el exjugador del FC Barcelona catalogó la medida como un acto profundamente injusto que busca culpabilizar al arquero por un desenlace fatal que escapa de su control. "La sanción tiene que ser por la acción y no por las consecuencias", argumentó con firmeza Piqué, al cuestionar el criterio bajo el cual el organismo disciplinario emitió el fallo.

Piqué se pronunció sobre la sanción de Owono

El centro de la crítica planteada por el directivo radica en la separación entre la naturaleza fortuita de la jugada y la gravedad del lamentable desenlace.

Según detalló Piqué, la acción en la que Owono salió a disputar un balón aéreo dividida se trató de un lance puramente deportivo e involuntario, un accidente que puede presentarse en cualquier categoría competitiva y que no debió ser sancionado con el rigor de un castigo ejemplarizante influido por la presión mediática o emocional.

"Los seres humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Imponer la sanción máxima a Jesús lo pone en una situación que no se merece porque él no es el culpable", expresó el empresario catalán.

Para respaldar sus argumentos, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 trajo a colación vivencias propias de su etapa como futbolista profesional. Recordó una jugada vivida en 2012 durante una semifinal de la Liga de Campeones frente al Chelsea, en la que chocó de manera violenta con su propio compañero y guardameta, Víctor Valdés, sufriendo un grave impacto que lo dejó inconsciente y requirió hospitalización. En aquella ocasión, enfatizó que a pesar de la gravedad de su lesión, jamás se consideró a Valdés como un infractor responsable.

Asimismo, contrastó el caso de Owono con otras acciones disciplinarias recientes en el balompié español —como una dura entrada de José Corpas sobre Quadri que solo acarreó tres partidos de suspensión—, evidenciando una supuesta desproporción en el criterio punitivo al ponderar el resultado final por encima de la intencionalidad de la falta.