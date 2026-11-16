'Sistema Distrital de Emprendimiento': la nueva iniciativa de la Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Economíco se unen para brindar más herramientas que permitan el crecimiento de las pequeñas empresas.
Noticias RCN
10:03 p. m.
La Alcaldía de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, lanzará una nueva iniciativa para apoyar a los emprendedores y facilitar su acceso a diferentes apoyos, tanto económicos como de asesorías.
"Los emprendedores de Bogotá necesitan más herramientas y menos barreras para sacar adelante sus ideas de negocio", escribió Carlos Fernando Galán al presentar la iniciativa; capacitaciones, asesorías, acompañamiento y orientación para fortalecer las pequeñas empresas serán algunos de los beneficios que tendrá el nuevo proyecto.
'Sistema Distrital de Emprendimiento': la nueva propuesta de la alcaldía
Según datos brindados por la Alcaldía de Bogotá, cerca de 1.5 millones de ciudadanos son líderes de emprendimientos; los micronegocios representan el 40% del empleo, aportando un 30% del PIB del sector comercial de acuerdo a las ventas anuales.
La iniciativa busca implementar un sistema de información para que los emprendedores desarrollen capacidades empresariales y habilidades en oportunidad de generación de ingresos; además, se busca facilitar el acceso a recursos económicos para impulsar los negocios y ampliar la llegada a nuevos clientes.
Creación de Estaciones de Emprendimiento
Otro de los recursos que busca implementar el proyecto es la creación de estaciones móviles, físicas y virtuales de emprendimiento con el fin de acercar los servicios a todas las localidades de la ciudad.
A través de talleres y procesos de información, los pequeños negocios podrán producir y mejorar los productos sin necesidad de asumir los costos.