La Alcaldía de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, lanzará una nueva iniciativa para apoyar a los emprendedores y facilitar su acceso a diferentes apoyos, tanto económicos como de asesorías.

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"Los emprendedores de Bogotá necesitan más herramientas y menos barreras para sacar adelante sus ideas de negocio", escribió Carlos Fernando Galán al presentar la iniciativa; capacitaciones, asesorías, acompañamiento y orientación para fortalecer las pequeñas empresas serán algunos de los beneficios que tendrá el nuevo proyecto.

'Sistema Distrital de Emprendimiento': la nueva propuesta de la alcaldía

Según datos brindados por la Alcaldía de Bogotá, cerca de 1.5 millones de ciudadanos son líderes de emprendimientos; los micronegocios representan el 40% del empleo, aportando un 30% del PIB del sector comercial de acuerdo a las ventas anuales.

La iniciativa busca implementar un sistema de información para que los emprendedores desarrollen capacidades empresariales y habilidades en oportunidad de generación de ingresos; además, se busca facilitar el acceso a recursos económicos para impulsar los negocios y ampliar la llegada a nuevos clientes.

Creación de Estaciones de Emprendimiento

Otro de los recursos que busca implementar el proyecto es la creación de estaciones móviles, físicas y virtuales de emprendimiento con el fin de acercar los servicios a todas las localidades de la ciudad.

A través de talleres y procesos de información, los pequeños negocios podrán producir y mejorar los productos sin necesidad de asumir los costos.