Gutiérrez, un pequeño municipio de Cundinamarca se prepara para convertirse en escenario de una competencia deportiva sin precedentes en el país.

Del 11 al 13 de diciembre de 2026 se realizará el Chuntiva Highline World Cup, anunciado como la primera Copa Mundial de Highline en Colombia.

El evento reunirá a deportistas de 10 países que pondrán a prueba su equilibrio, velocidad y concentración sobre cintas suspendidas a casi 500 metros de altura, en medio del paisaje del Gran Cañón de Chuntiva.

Gutiérrez, la primera sede en Colombia del Highline World Cup

La competencia tendrá lugar entre las veredas Cerinza y Río Chiquito, donde se instalarán dos líneas paralelas que permitirán a los participantes enfrentarse simultáneamente.

El recorrido oficial tendrá 120 metros de longitud, de cerro a cerro, y corresponderá a la modalidad speed highline, una disciplina en la que los atletas deben atravesar la cinta en el menor tiempo posible sin perder el equilibrio.

Además de las pruebas oficiales, el público podrá observar una demostración de alto nivel con una línea de un kilómetro de longitud, destinada a deportistas élite. Aunque este recorrido no hará parte de la competencia, promete convertirse en uno de los principales atractivos de la programación.

Gutiérrez apuesta por el turismo deportivo y de aventura

La llegada de este campeonato representa una oportunidad para que Gutiérrez proyecte sus paisajes y fortalezca su reconocimiento como destino de turismo de naturaleza y aventura.

El alcalde del municipio, Leonardo Acuña Guasca, destacó que la realización de la Copa Mundial permitirá recibir deportistas y visitantes de diferentes lugares del mundo durante tres jornadas de competencia.

El mandatario considera que las montañas, los ríos y el potencial natural de la región ofrecen condiciones para desarrollar actividades deportivas y atraer viajeros interesados en experiencias diferentes.

Detrás de la organización está Andrés Felipe Díaz, quien encontró en el Gran Cañón de Chuntiva el escenario adecuado para impulsar este proyecto. Según relató, su interés por el municipio surgió desde su primera visita, cuando quedó sorprendido por la dimensión del cañón y el paisaje montañoso.

La competencia también será una oportunidad para que los representantes colombianos midan sus capacidades frente a figuras internacionales de esta disciplina.

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¿Quiénes son los deportistas participarán en el Highline World Cup 2026?

Entre los participantes anunciados están Susana Castilla y Felipe Contreras, quienes compartirán escenario con deportistas como el venezolano Michael Torrealba y el polaco Kuba Morawski.

Otro de los nombres destacados es Diego Alejandro Molano, deportista cundinamarqués procedente de la zona de Carmen de Carupa y Ubaté, quien cuenta con un récord mundial de highline a ciegas.

El 26 de abril de 2026, Molano recorrió 3.254 metros con los ojos vendados en el Cañón del Chicamocha, en Santander. Lo hizo sin caídas y en un solo intento, sobre una cinta de 1.302 metros instalada a 300 metros de altura.

Por su parte, Kuba Morawski llegará como uno de los referentes de la categoría de velocidad. En septiembre de 2026 completó un recorrido de un kilómetro en 12 minutos y 18 segundos, marca reportada por la prensa polaca como récord mundial masculino de esta modalidad.

El atleta recordó que comenzó a participar regularmente en competencias después de su experiencia en Francia en 2023, donde consiguió el segundo lugar en una Copa Mundial. Desde entonces, ha trabajado para mejorar sus tiempos y consolidarse en las pruebas de velocidad.

¿Qué podrán hacer los visitantes durante el evento?

La programación no estará limitada a las competencias. Quienes viajen a Gutiérrez también podrán disfrutar de actividades de senderismo, experiencias de río como el rafting y recorridos por la oferta gastronómica y cultural del municipio.

La Alcaldía busca aprovechar la convocatoria internacional para mostrar otros atractivos del territorio. Entre los proyectos turísticos mencionados por el alcalde están la construcción de nuevos miradores, un monumento al águila en la vereda El Salitre y una tirolesa de más de 1.300 metros cuyo inicio fue anunciado para el cañón.

Además, después de la Copa Mundial se realizará un festival de highline entre el 17 y el 20 de diciembre, dirigido a los practicantes de esta disciplina. La actividad será organizada por Slako Colombia Slackline, junto con la Alcaldía y las comunidades de Cerinza y Río Chiquito.