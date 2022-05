“No me incluiría en el podio de la historia del deporte en Colombia”: Montoya

En Noticias RCN estamos complacidos de estrenar nuestro primer capítulo del podcast Sin Libreto, un espacio en el que queremos humanizar a todos los personajes que pasen por nuestros micrófonos y hablar de sus vidas más allá de sus carreras. En este primero episodio tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Pablo y Sebastián Montoya, el primero uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia, y el segundo con la intención de seguir los pasos de su padre.

Desde la comodidad de su casa, ambos deportistas hablaron con Sin Libreto de lo que es su vida más allá de los motores y la velocidad del automovilismo, contando una historia de vida muy interesante en la que contaron un poco de su diario vivir y toda esa faceta que nadie conocía.

Juan Pablo Montoya se confesó

Consultado sobre si cree que está en el podio de los mejores deportistas en la historia de Colombia, el experimentado piloto reconoció que ha hecho cosas importantes, pero prefirió no incluirse en ese olimpo.

“Pues la verdad uno así mismo no se incluiría. Yo he hecho cosas muy grandes. A nivel internacional he ganado en todo tipo de campeonatos, carreras importantes. Obviamente a Egan Bernal hay que meterlo ahí, también a Rigoberto Urán. Hay muchos deportistas”, aseguró.

Adicionalmente, Montoya confesó que hoy en día se encuentran centrados en la carrera de su hijo Sebastián y lo importante es que él sepa cuál es su objetivo en la vida y ellos como familia van a dar todo.

“Sebastián quiere llegar a la Fórmula 1, trabaja para eso y nosotros como familia solo podemos apoyarlo. Él se ha preparado muy bien y ya veremos qué viene de aquí en adelante. Se vienen muy buenos años”, añadió.

Los invitamos a que escuchen toda la entrevista que le hicimos a Juan Pablo y Sebastián Montoya en Sin Libreto.