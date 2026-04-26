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¡Nostalgia pura! Pogačar rinde homenaje al colombiano Cristian Muñoz tras ganar la Lieja-Bastoña-Lieja

Tadej Pogačar ganó la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 y emocionó al mundo con un sentido homenaje al colombiano Cristian Muñoz tras su fallecimiento.

ogačar rinde homenaje al colombiano Cristian Muñoz tras ganar la Lieja-Bastoña-Lieja

Noticias RCN

abril 26 de 2026
11:48 a. m.
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La edición 2026 de la Lieja-Bastoña-Lieja no solo quedará en la memoria por el dominio de Tadej Pogačar, sino por el emotivo gesto que protagonizó tras cruzar la meta.

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En medio de la celebración de su cuarto título en esta clásica, el esloveno levantó la mirada y señaló al cielo en honor al colombiano Cristian Camilo Muñoz, fallecido días antes en Europa.

El campeón del mundo volvió a demostrar su jerarquía al imponerse en los 259 kilómetros del recorrido, sumando así su cuarta victoria en esta competencia (2021, 2024, 2025 y 2026). Sin embargo, más allá del resultado deportivo, su homenaje fue el momento más recordado de la jornada.

Un triunfo dominante con dedicatoria a Cristian Muñoz

Pogačar construyó su victoria con autoridad, respondiendo a los ataques del joven francés Paul Seixas, quien con apenas 19 años sorprendió al quedarse con el segundo lugar. El podio lo completó el belga Remco Evenepoel, en otra jornada de alto nivel en el ciclismo internacional.

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Pero tras cruzar la meta, el esloveno dejó a un lado la euforia para recordar a su excompañero. Apuntando al cielo, como lo describieron varios testigos, fue su manera de rendir tributo a Muñoz, con quien compartió equipo entre 2019 y 2021. Además, durante la etapa, llevó una cinta negra en honor al colombiano.

El adiós a Cristian Muñoz y el gesto que conmovió

La noticia del fallecimiento de Muñoz sacudió al ciclismo. El colombiano murió el 24 de abril tras complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido días antes en Francia. A pesar de recibir atención médica en Oviedo, su estado se agravó por una infección compleja.

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El gesto de Pogačar no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tendencia, generando mensajes de respeto y solidaridad en el mundo del deporte.

En cuanto a la participación colombiana, Egan Bernal firmó una destacada actuación al terminar en la quinta posición, mientras que Santiago Buitrago, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera también completaron la exigente prueba.

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