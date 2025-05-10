CANAL RCN
Deportes

Polémica en Tunja: ¿Era penal para Atlético Nacional por falta sobre Alfredo Morelos?

Una sujeción sobre Alfredo Morelos terminó siendo pitada como falta en el área para pitar penal a favor de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos
FOTO: Captura de pantalla - Win Sports

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
09:35 p. m.
Este domingo, Atlético Nacional visitó a Boyacá Chicó en el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay en lo que era el tercer partido bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien fue designado como interino tras la salida de Javier Gandolfi.

'Colitas' sufrió su primera derrota como DT en el fútbol profesional, pues el equipo que jugó con la nómina titular, iba perdiendo con Boyacá Chicó en Tunja. Sin embargo, una decisión arbitral terminó cambiando todo para el cuadro antioqueño.

Boyacá Chicó al borde de la hazaña

El triunfo parcial Boyacá Chicó fue gracias a un golazo de Johan Bocanegra. El ex-Once Caldas marcó la diferencia en el primer tiempo con un gran cobro de tiro libre, superando la barrera y dejando sin opciones a David Ospina en el arco.

Fue el único remate al arco del cuadro local, que supo aguantar esta ventaja con una buena actuación del portero uruguayo Emiliano Denis, quien resultó elegido como una de las figuras del encuentro, pero en los últimos minutos se pitó un polémico penal a favor de Nacional.

¿Era penal para Atlético Nacional en Tunja?

Alfredo Morelos recibió un balón en el área y recibió la marca cercana de un central del cuadro boyacense. Aunque parecía que no había razones para pitar un penal luego de que el goleador cordobés cayera, una exhaustiva revisión en el VAR cambió la percepción.

En ángulo de la cámara logró determinar que hubo una leve sujeción a la camiseta de Morelos. Aunque no parecía suficiente para que cayera de la forma en que lo hizo, el árbitro central pitó penal tras revisar la acción en el monitor. El mismo delantero se encargó del cobro y puso el 1-1 definitivo.

