Junior sigue en caída libre tras derrota en casa frente a Tolima: solo ganó 1 de los últimos 7 partidos

Este domingo 5 de octubre, mientras la atención de los seguidores del fútbol colombiano estaba en el partido de la Selección Colombia sub-20, Junior de Barranquilla pasó desapercibido tras una nueva derrota en casa.

El equipo de Alfredo Arias fue superado por el Deportes Tolima de Lucas González en el estadio Metropolitano de Barranquilla con un solitario gol de Juan Pablo 'Tatay' Torres sobre los primeros minutos del encuentro.

El flojo presente de Junior de Barranquilla

Junior atraviesa por un complicado momento al ganar solamente uno de sus últimos 7 partidos. El equipo barranquillero superó a Deportivo Pasto en la pasada fecha de Liga BetPlay, pero cayó frente a América de Cali en Copa y no gana en casa desde el 4-0 ante Llaneros.

Desde ese encuentro perdió frente a Atlético FC (aunque ganó en penales), Unión Magdalena en Santa Marta, empató con Equidad en Bogotá, con Medellín en el Atanasio Girardot y los mencionados encuentros ante Pasto y América.

¿Qué dijo Alfredo Arias tras la nueva derrota del Junior?

"Quédate tranquilo, nosotros estamos entrenando y trabajando, queremos más que nadie volver a ganar y lo vamos a volver a hacer", fueron las declaraciones del estratega uruguayo luego de esta derrota con Tolima.