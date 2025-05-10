CANAL RCN
Deportes

Junior sigue en caída libre tras derrota en casa frente a Tolima: solo ganó 1 de los últimos 7 partidos

Alfredo Arias perdió el duelo con Lucas González y aumentan las críticas tras una nueva caída en la Liga BetPlay.

Tolima Junior
FOTO: Deportes Tolima

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
08:54 p. m.
Este domingo 5 de octubre, mientras la atención de los seguidores del fútbol colombiano estaba en el partido de la Selección Colombia sub-20, Junior de Barranquilla pasó desapercibido tras una nueva derrota en casa.

El equipo de Alfredo Arias fue superado por el Deportes Tolima de Lucas González en el estadio Metropolitano de Barranquilla con un solitario gol de Juan Pablo 'Tatay' Torres sobre los primeros minutos del encuentro.

El flojo presente de Junior de Barranquilla

Junior atraviesa por un complicado momento al ganar solamente uno de sus últimos 7 partidos. El equipo barranquillero superó a Deportivo Pasto en la pasada fecha de Liga BetPlay, pero cayó frente a América de Cali en Copa y no gana en casa desde el 4-0 ante Llaneros.

Desde ese encuentro perdió frente a Atlético FC (aunque ganó en penales), Unión Magdalena en Santa Marta, empató con Equidad en Bogotá, con Medellín en el Atanasio Girardot y los mencionados encuentros ante Pasto y América.

¿Qué dijo Alfredo Arias tras la nueva derrota del Junior?

"Quédate tranquilo, nosotros estamos entrenando y trabajando, queremos más que nadie volver a ganar y lo vamos a volver a hacer", fueron las declaraciones del estratega uruguayo luego de esta derrota con Tolima.

Nos pasó en el partido con América y ahora otra vez. Estamos errando los goles y ojalá se nos de vuelta esta mala racha en el arco contrario porque esto nos va a hacer ver mejor atrás también.

