Pompilio Páez renunció a su cargo como entrenador de Jaguares: ya van cinco en el clausura 2023

Este martes 22 de agosto, se confirmó la quinta salida de un entrenador en la Liga Colombiana 2023-II. En tan solo siete fechas, se han ejecutado varios cambios en un arranque de campaña atípico. Luis Pompilio Paéz renunció a su cargo como entrenador de Jaguares, luego de caer 0-1 contra Unión Magdalena.

Jean Carlos Colorado le dio el triunfo al 'ciclón bananero', que se impuso por la mínima en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería. Los 'felinos' habían mostrado una mejora en la quinta fecha, cuando vencieron al campeón defensor Millonarios, pro 2-0. Sin embargo, el equipo de Páez llegó a cinco derrotas y la situación se volvió irreversible.

"En realidad yo llegué aquí muy ilusionado y vine porque yo quería dirigir, no por dinero. Me duele lo que le está sucediendo a Jaguares, me duele por el sueño que uno tiene. Yo sabía a qué me exponía, pero hay que asumirlos", empezó diciendo el experimentado entrenador pereirano, de 63 años.

La lista de entrenadores que salieron de su cargo

Así las cosas, Páez extendió la lista de entrenadores que han salido de su cargo en este comienzo del clausura 2023. Recordemos que ya había ocurrido con Néstor Craviotto (Atlético Huila), Hernán Darío 'Bolillo' Gómez (Junior de Barranquilla), Mario García (Boyacá Chicó) y Alberto Suárez (Envigado).

"Yo veo la situación muy complicada. Puede ser que yo estreso a los jugadores, porque la clase de fútbol que yo quiero jugar es un futbol, digamos que con la disposición de la pelota, el juego de ubicación, con un equipo moderno que apriete en todos los sectores del campo. Me frustra que eso me lo han mostrado en otros partidos y hoy (martes) no se pudo mostrar", concluyó.

Pompilio Páez le agradeció a la hinchada de Jaguares

"Agradezco a la ciudad, a la institución, a la gente. Les deseo lo mejor. Yo le digo al presidente que puede hacer algo muy parecido como lo de Independiente del Valle en Ecuador, entiendo la situación del descenso, pero podrían hacer muchas cosas con lanzamiento de jugadores jóvenes. Ojalá Jaguares encuentre las personas adecuadas y en un corto/mediano plazo sea una cantera importante, con un equipo a clasificación a los cuadrangulares", sentenció.