Ola de calor sofocante golpea a Estados Unidos en vísperas del 4 de julio

Millones de estadounidenses enfrentan este jueves un calor y una humedad asfixiantes, mientras se prevé que temperaturas peligrosas afecten extensas zonas densamente pobladas durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

La ola de calor que azota el Medio Oeste comenzó a intensificarse en el noreste, con pronósticos de más de 38 ºC en Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la sensación térmica podría alcanzar los 46 ºC en la región del Atlántico Medio, en un episodio que se prolongará hasta el sábado, día de las celebraciones por el 250 aniversario del país.

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Las autoridades alertan que las condiciones extremas coinciden con actividades masivas al aire libre, como barbacoas, espectáculos de fuegos artificiales y partidos de la Copa del Mundo.

Récords de temperatura y medidas de emergencia

En Nueva York, Central Park registró 38 ºC con una sensación térmica de 41 ºC, un nivel inédito desde julio de 2012. En otros puntos de la ciudad, el termómetro llegó a 40 ºC, récord para un 2 de julio. Boston también alcanzó un máximo histórico de 37 ºC.

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El gobierno local habilitó cientos de edificios públicos como centros de refrigeración, amplió el horario de las piscinas y desplegó voluntarios para asistir a residentes vulnerables. Además, instaló estaciones de enfriamiento con ventiladores de nebulización y toallas húmedas.

En Washington, cerca de la Casa Blanca, la sensación térmica llegó a 43 ºC al mediodía. “Hay muchísima humedad. Es horrible”, se quejó June Martin, un vendedor ambulante de 65 años, mientras trabajaba bajo una sombrilla. “Si no es necesario estar afuera, no se queden”, insistió.

Red eléctrica bajo presión y alerta climática

La ciudad de Chicago se prepara ante una posible sobrecarga de la red eléctrica. La compañía ComEd pidió a los usuarios ajustar el termostato a la temperatura más alta posible y posponer el uso de electrodomésticos hasta después del anochecer.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani advirtió que la red “trabaja al máximo para mantenernos frescos”, mientras la gobernadora Kathy Hochul instó a ahorrar energía. “Podríamos estar ante la ola de calor más extrema en la ciudad en más de una década”, alertó Mamdani.

Los expertos recuerdan que olas de calor más frecuentes, duraderas e intensas son una de las consecuencias más claras del cambio climático. Las temperaturas medias globales ya han aumentado 1,4 ºC por encima de los niveles preindustriales debido a la quema de combustibles fósiles.

En Toronto, donde se prevén 34 ºC, las autoridades cancelaron un evento público para ver el partido entre Portugal y Croacia, confirmando que el “domo de calor” que afecta a Norteamérica también impacta a Canadá.