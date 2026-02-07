Dólar por debajo de $3.400: quiénes ganas y quiénes pierden con la caída de la divisa

La caída del dólar por debajo de los 3.400 pesos está generando efectos distintos sobre la economía colombiana. Según Juan David Ballén, analista económico y director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, aunque existen sectores que pueden verse afectados, el balance general favorece a la mayoría de los colombianos debido al impacto que tiene una menor tasa de cambio sobre los precios de bienes importados y las decisiones de consumo e inversión.

De acuerdo con el analista, una de las principales consecuencias de un dólar más barato es que disminuye el costo de los productos que el país compra en el exterior y que no se producen localmente. Esto contribuye a moderar las presiones inflacionarias y al mismo tiempo, reduce la presión para que el Banco de la República aumente las tasas de interés. Ballén también señaló que la caída de la divisa no es un fenómeno aislado, pues aseguró que el dólar ha venido perdiendo valor frente a otras monedas a nivel mundial.

¿Quiénes se benefician con un dólar por debajo de los $3.400?

Ballén afirmó que el principal beneficio recae sobre los consumidores. Explicó que quienes planean viajar al exterior pueden acceder a pasajes, hoteles, alimentación y otros gastos con un mayor poder adquisitivo gracias a una tasa de cambio más favorable.

El analista agregó que también se benefician quienes realizan compras internacionales por internet, ya que productos como electrodomésticos, computadores y celulares pueden adquirirse a un menor costo frente al registrado hace un año. A esto se suman las empresas que estén evaluando importar maquinaria, equipos o vehículos desde otros países, pues el menor precio del dólar hace más competitivas esas adquisiciones.

¿Quiénes podrían verse afectados por la caída del dólar?

Aunque tradicionalmente los exportadores suelen considerarse entre los sectores que pierden cuando baja la tasa de cambio, Ballén sostuvo que el impacto actual sería menor. Según explicó, la disminución del dólar coincide con un incremento en los precios internacionales de varios commodities, como el oro, el cobre y algunos alimentos, lo que ayudaría a compensar la menor cotización de la divisa.

Respecto al comportamiento futuro del mercado cambiario, el analista indicó que el dólar podría registrar aumentos en las próximas semanas o meses si cambian las condiciones locales o internacionales. A su juicio, la divisa ya se encuentra en un nivel "muy barato", el más bajo desde 2020, por lo que considera que cualquier cambio en el entorno podría llevarla nuevamente hacia niveles cercanos a los 3.500 o 3.600 pesos.

Ballén también atribuyó el comportamiento reciente del dólar en Colombia a factores internos. En su análisis, los mensajes relacionados con el respeto a la regla fiscal, la independencia del Banco de la República, la seguridad jurídica, la atracción de inversión y el compromiso con ajustes fiscales han contribuido a mejorar la percepción de los inversionistas sobre los activos colombianos. Según explicó, ese cambio de confianza también se ha reflejado en el comportamiento de la deuda pública y del mercado accionario.

Finalmente, sobre la posibilidad de invertir en dólares, el analista sostuvo que el nivel actual representa una oportunidad atractiva para quienes deseen comprar divisas. Señaló que actualmente existen diferentes alternativas para hacerlo, como casas de cambio, corredoras de bolsa y plataformas digitales y reiteró que, desde su perspectiva, el dólar se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco o seis años.