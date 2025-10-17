CANAL RCN
¿Por qué James no rinde igual en clubes y Selección Colombia? Esto dijo el DT del Club León

El técnico de León reconoció los desafíos para potenciar el rendimiento del colombiano en la Liga MX y reveló cómo planea integrarlo mejor al esquema del equipo.

Ambiriz James Rodríguez León
FOTO: Club León

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:23 a. m.
Ignacio Ambriz, quien recientemente fue anunciado como el nuevo técnico del Club León, habló abiertamente sobre la dificultad de replicar el nivel que James Rodríguez muestra con la Selección Colombia.

Tras su regreso al banquillo en reemplazo de Eduardo Berizzo, el estratega mexicano reconoció que el club aún no logra los resultados esperados y que el rendimiento del colombiano es uno de los grandes desafíos del plantel.

Ambriz fue claro: “No hay justificación en las comparaciones. En la selección estás rodeado de los mejores”, dijo, al recordar que la dinámica de un combinado nacional es muy distinta a la de un club con limitaciones estructurales.

Las razones detrás del contraste de rendimiento

Para Ambriz, el entorno competitivo y las características del equipo explican parte de la diferencia. “Yo tenía un compañero que me decía: ‘¿por qué en la selección juegas bien y acá no? Allá estoy rodeado de fulano, fulano y fulano, y no es que en Necaxa no lo tuviéramos, pero es buscar cómo poder que yo juegue como en la selección”, comentó, haciendo referencia a la necesidad de adaptar el esquema a las condiciones del mediocampista.

El entrenador señaló que trabaja en encontrar la mejor posición para su ’10’: “Me corresponde a mí decirle ‘¿te sientes cómodo?’, jugarás acá, más libre. Luego armar estrategias para que tenga conexión con los demás; ese es mi trabajo”, afirmó.

El plan táctico para potenciar a James Rodríguez

Ambriz explicó que su objetivo es proteger al jugador y aprovechar su talento cuando el equipo ataca: “En selección hace lo mismo, ya es cómo me acerco para sacar ese gran rendimiento cuando la pelota está en sus pies. Eso es trabajo mío, armar estrategias para poderlo proteger y que cuando ataquemos meta esos pases que él ve”, detalló.

El técnico también informó que James llegó con una molestia física tras la fecha FIFA: “Viene con una pequeña molestia en los isquiotibiales, lo que es normal. Con los fisios y un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado”, explicó. Sin embargo, el colombiano volverá a ausentarse pronto por nuevos compromisos con la Selección.

