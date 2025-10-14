Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

El Bayern Múnich volvió a robarse la atención en redes sociales al mostrar su orgullo por dos futbolistas colombianos que brillaron en el reciente amistoso entre Colombia y México, disputado en Texas, Estados Unidos. El conjunto bávaro, siempre muy activo en su conexión con Latinoamérica, publicó un mensaje en el que resaltó la actuación de James Rodríguez y Luis Díaz, dos referentes del fútbol colombiano que se robaron los aplausos tras la victoria tricolor.

El compromiso amistoso sirvió como una nueva prueba en la preparación de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, y ambos jugadores fueron determinantes en la goleada frente al combinado mexicano. James, con su habitual visión de juego, fue el cerebro del mediocampo, mientras que Díaz deslumbró con su velocidad, regates y capacidad de desequilibrio por las bandas.

El gesto del Bayern que conquistó a los colombianos

Tras el partido, el Bayern Múnich aprovechó sus redes oficiales para compartir una imagen en la que se ve a Luis Díaz y James Rodríguez juntos, acompañada del mensaje: “Mi llave: esta foto nos llena de alegría”. Con este simple pero emotivo gesto, el club alemán no solo destacó la unión de dos grandes talentos cafeteros, sino que también generó una ola de cariño entre los aficionados colombianos, quienes inundaron los comentarios con mensajes de gratitud y orgullo.

La publicación fue interpretada como un reconocimiento especial a James Rodríguez, quien vistió la camiseta del Bayern entre 2017 y 2019, dejando huella con su clase y elegancia. Por su parte, Luis Díaz, actualmente en el club bávaro, ha conquistado al público alemán con su entrega y su estilo explosivo.

James respondió con cariño y nostalgia

El gesto no pasó desapercibido para el capitán de la Selección Colombia, quien reaccionó con un corazón en la publicación, demostrando el afecto que aún mantiene por la institución con la que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. La interacción entre el Bayern y James causó furor entre los hinchas, que recordaron los mejores momentos del colombiano en Múnich y celebraron la actual conexión con Díaz.

Con este mensaje, el Bayern Múnich volvió a dejar claro que su vínculo con el fútbol colombiano sigue más vivo que nunca. Entre nostalgia, orgullo y admiración, el club bávaro logró ganarse nuevamente el corazón de millones de colombianos que celebran ver a sus ídolos compartiendo protagonismo en lo más alto del fútbol mundial.