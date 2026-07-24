Van más de 160.000 evacuados por incendios fuera de control que amenazan a España y Francia

Una emergencia provocada por varios incendios forestales mantiene en alerta a España y Francia, donde más de 160.000 personas han sido evacuadas o confinadas debido al avance de las llamas.

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La situación más crítica se concentra en el suroeste de Francia y en los alrededores de Madrid, donde las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de los equipos de emergencia.

Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la baja humedad han creado un escenario especialmente peligroso para contener el fuego y han favorecido su rápida propagación.

Dos incendios están a punto de unirse en Madrid

En la Comunidad de Madrid, dos grandes incendios amenazan con confluir y formar un frente de fuego aún más difícil de controlar.

Uno de los incendios ha arrasado cerca de 6.000 hectáreas en la región, mientras que otro, ubicado en la provincia vecina de Castilla y León, ha destruido aproximadamente 9.000 hectáreas.

Al menos 63.000 personas fueron evacuadas o permanecían confinadas en diferentes zonas de Madrid.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó el incendio como el peor registrado en la historia de la región.

Los bomberos trabajan para impedir que los diferentes focos terminen uniéndose. Sin embargo, hasta el viernes los esfuerzos no habían logrado evitar la confluencia de las llamas.

¿Qué condiciones están dificultando el trabajo de los bomberos?

El viento se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los equipos de emergencia.

Las autoridades reportaron ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora, además de temperaturas elevadas y bajos niveles de humedad.

Estas condiciones dificultan el control de las llamas y aumentan la velocidad con la que el fuego puede avanzar entre zonas de vegetación seca.

El delegado del Gobierno regional, Fran Martín Aguirre, advirtió que el viento continuaría durante la jornada, por lo que el incendio podría seguir extendiéndose hasta la noche.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona el sábado, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describió la situación como especialmente adversa.

¿Hay responsables por los incendios?

La Guardia Civil detuvo a una persona y abrió una investigación contra otra, ambas señaladas como posibles responsables del incendio registrado en Castilla y León.

Las llamas han afectado zonas residenciales rodeadas de colinas, bosques y matorrales, un tipo de vegetación que puede facilitar la expansión del fuego.

Uno de los municipios evacuados fue Aldea del Fresno, donde el desalojo fue total.

¿Qué está pasando con los incendios en Francia?

Francia también enfrenta una grave emergencia por los incendios forestales que avanzan en el suroeste del país, especialmente en los departamentos de Gironda y Las Landas.

Las llamas han arrasado aproximadamente 22.000 hectáreas, una superficie equivalente al doble del tamaño de París.

La emergencia obligó a evacuar a unas 141.000 personas, entre residentes y turistas que se encontraban en zonas amenazadas durante la temporada de vacaciones de verano.

En algunos lugares, las personas tuvieron que abandonar la zona por carretera y también utilizar embarcaciones para ponerse a salvo.