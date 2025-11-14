Este sería el once titular de Colombia frente a Nueva Zelanda este sábado

La Selección Colombia continúa su preparación rumbo al Mundial del próximo año y este sábado 15 de noviembre disputará un nuevo amistoso de alta exigencia frente a Nueva Zelanda. El compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium, en La Florida, Estados Unidos, escenario donde los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán consolidar su idea de juego y sumar una nueva victoria que alimente la ilusión de cara a la cita mundialista.

Este duelo será el penúltimo que afrontará el combinado nacional en 2025, pues el próximo martes cerrará el año enfrentándose a Australia, también en territorio estadounidense.

Un amistoso clave para afianzar la base del equipo

Para Lorenzo, estos encuentros representan mucho más que simples pruebas. El entrenador argentino pretende fortalecer las sociedades dentro del campo, afinar automatismos y evaluar variantes tácticas que puedan ser determinantes en el torneo del próximo año. Por ello, se espera que Colombia salte al terreno de juego con una nómina muy cercana a la que podría considerarse su base titular.

En la portería estará Camilo Vargas, uno de los hombres de mayor confianza en el proceso. La línea defensiva estaría compuesta por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica, una combinación que mezcla solidez, experiencia y salida limpia desde el fondo. En el mediocampo, la dupla de equilibrio la aportarían Kevin Castaño y Jefferson Lerma, mientras que más adelantados se ubicarían James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz, una línea creativa y desequilibrante que refleja el momento positivo de varios de ellos en sus respectivos clubes.

Opciones en ataque y la importancia de cerrar bien el año

En punta, la gran duda pasa por quién será el centrodelantero titular: Luis Suárez o Jhon Córdoba, ambos con características distintas, pero igualmente efectivos para darle profundidad y potencia al frente ofensivo. Lorenzo buscará aprovechar este tipo de amistosos para evaluar cuál de los dos se adapta mejor al funcionamiento colectivo.

Colombia llega motivada por su rendimiento reciente y aspira a aprovechar estos últimos partidos del año para cerrar el 2025 con buenas sensaciones. El duelo frente a Nueva Zelanda será una prueba importante para medir el ritmo, el nivel competitivo y la capacidad de reacción del grupo antes de encarar un 2026 que estará marcado por el gran desafío mundialista.

Con una estructura consolidada, una idea clara de juego y un plantel que atraviesa un buen momento, la Selección Colombia buscará dar un paso más en su preparación y reafirmar el camino que ha marcado la era Lorenzo.