¡Atención! El partido entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda tuvo cambio de último momento

La Selección Colombia enfrentará una nueva fecha FIFA antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estos partidos se disputarán el sábado 15 de noviembre y el martes 18 de noviembre de 2025. Además, los rivales serán Nueva Zelanda y Australia.

Sin embargo, el partido vs. Nueva Zelanda, que se disputará en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, tuvo un inesperado cambio de última hora. ¿Cuál fue?

El partido entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda tendrá nuevo horario

En un principio, el partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda estaba programado para las 7:00 de la noche, pero ya no se jugará a esa hora.

La razón fue que tuvo que moverse media hora y, en consecuencia, ahora se disputará desde las 7:30.

En la fecha FIFA anterior, los partidos de la Selección Colombia, que también se disputaron en Estados Unidos, tuvieron modificaciones de horario. El desencadenante de esas oportunidades fueron las condiciones climáticas.

No obstante, en esta ocasión no se ha especificado exactamente por qué el horario tuvo que cambiar de manera inesperada.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia en los últimos amistosos disputados en fecha FIFA?

En los amistosos que la Selección Colombia disputó en octubre, consiguió una victoria y un empate.

El 11 de octubre, con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, venció 4-0 a México.

Y, posteriormente, el 14 de octubre, empató 0-0 vs. Canadá, que será anfitriona en el Mundial 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda?

Como siempre ocurre, el Canal RCN estará acompañando a la Selección Colombia. Es así como el partido vs. Nueva Zelanda se podrá disfrutar a través de la señal principal.

Asimismo, estará disponible en el Youtube de Deportes RCN y en la App del Canal RCN.