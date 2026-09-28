Después de finalizado el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, además del título de España, las buenas actuaciones de Lionel Messi o los goles de Haaland, otro fenómeno que se hizo viral fue el de la selección de Cabo Verde, que tuvo como una de sus máximas figuras al arquero Vozinha.

El guardameta de 40 años fue clave en la clasificación de la selección africana a los 16avos de final de la Copa del Mundo después de conseguir tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita; justamente el empate ante España sin recibir goles, posterior campeona del mundo, fue el partido en el que empezó a conocerse su nombre ante el mundo.

Además de las brillantes actuaciones en la fase de grupos, la selección de Cabo Verde tuvo que enfrentar a la Argentina de Messi en la siguiente fase y, aunque no pudieron lograr la hazaña de eliminar a la 'albiceleste', sí la hicieron trabajar más de la cuenta, llevando el partido hasta el tiempo extra y otra vez Vozinha fue una de las figuras del encuentro.

"Perdí mi paz y mi tranquilidad": Vozinha sobre su salto a la fama

Vozinha pasó de tener 56 mil seguidores a más de 1 millón en su cuenta de Instagram en poco menos de un mes, situación que fue algo inesperada para el humilde jugador. A raíz de sus buenas actuaciones en el mundial, el portero fue fichado por el Colo Colo de Chile y su recibimiento, tanto en el aeropuerto como en el estadio, se destacó por la cantidad de hinchas que esperaban por su presentación.

En entrevista para el diario "The Observer", Josimar Dias, mundialmente conocido como Vozinha, dio unas declaraciones sobre su nueva vida como celebridad y despertó la incredulidad de los usuarios; "he perdido mi paz y mi tranquilidad", fue una de las frases más impactantes del portero africano al ser consultado por su nuevo rol de figura mediática.

Además, agregó que una de las cosas que más le ha afectado es la pérdida de su privacidad, ya que, según afirma, cada vez que sale a la calle hay alguien que le pide fotos, autógrafos o lo están filmando.

"Elegiría la vida que tenía antes": Vozinha

Otras de las declaraciones que más ha llamado la atención es en la que el futbolista afirma que preferiría tener la vida que tenía antes: "Para ser sincera, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, fueron las palabras exactas de Vozinha.

También señaló que las personas solo ven el lado positivo de la fama y que incluso su familia en Cabo Verde también ha tenido que lidiar con su fama y popularidad.