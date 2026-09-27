Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026: así quedó tras la victoria del Deportivo Cali

En un duelo disputado este domingo en el Estadio Deportivo Cali, el Deportivo Cali se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a Águilas Doradas, ratificando su buen momento en el rentado nacional.

La gran figura de la noche fue el venezolano Eduard Bello, quien se convirtió en el verdugo de la defensa antioqueña. El primer tanto llegó al minuto 19 del compromiso, cuando Bello apareció libre en el área para conectar un preciso centro de cabeza y vencer al guardameta Jorge Iván Soto.

Ya en la etapa complementaria, con la ventaja mínima, los azucareros mantuvieron la intensidad ofensiva. Al minuto 58, nuevamente Eduard Bello firmó su doblete particular de cabeza tras una gran acción colectiva, sellando el 2-0 definitivo que sentenció el encuentro a favor del cuadro vallecaucano.

Otros resultados de la Liga Betplay

Fortaleza 2 - 2 Deportes Tolima: En un vibrante y emocionante duelo disputado en el Estadio Metropolitano de Techo, el conjunto tolimense se puso en ventaja en dos ocasiones (incluyendo un autogol de Yesid Díaz en la primera mitad y un tanto de Jorge Hurtado).

Sin embargo, los bogotanos respondieron con un cabezazo de Sebastián Herrera y rescataron un punto agónico gracias a un gol de tiro libre de Sebastián Navarro al minuto 90+6.

Jaguares de Córdoba 1 - 2 Alianza FC: En un duelo directo de necesitados en la parte baja de la tabla y de gran impacto por la tabla del descenso, Alianza logró una valiosa victoria como visitante en Montería para sumar tres puntos cruciales que comprometen al conjunto local.

Así quedó la tabla de posiciones de la liga colombiana

Aquí tienes la tabla de posiciones con solo los partidos jugados (PJ) y los puntos (PTS):

1. América: PJ: 11 | PTS: 24

2. Deportivo Cali: PJ: 11 | PTS: 21

3. Bucaramanga: PJ: 10 | PTS: 20

4. Millonarios: PJ: 12 | PTS: 20

5. Atlético Nacional: PJ: 9 | PTS: 19

6. Medellín: PJ: 10 | PTS: 19

7. Tolima: PJ: 11 | PTS: 18

8. Santa Fe: PJ: 10 | PTS: 16

9. Llaneros: PJ: 11 | PTS: 14

10. Once Caldas: PJ: 11 | PTS: 12

11. Internacional ...: PJ: 12 | PTS: 12

12. Cúcuta: PJ: 11 | PTS: 12

13. Águilas ...: PJ: 10 | PTS: 11

14. Boyacá Chicó: PJ: 10 | PTS: 11

15. Alianza: PJ: 11 | PTS: 11

16. Junior: PJ: 9 | PTS: 9

17. Fortaleza: PJ: 11 | PTS: 9

18. Deportivo Per...: PJ: 9 | PTS: 8

19. Pasto: PJ: 11 | PTS: 8

20. Jaguares: PJ: 10 | PTS: 7