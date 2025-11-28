CANAL RCN
Deportes

La millonada que ganará el campeón de la Copa Libertadores

Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Este es el gran premio económico.

Copa
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:27 p. m.
La Copa Libertadores 2025 llega este sábado 29 de noviembre a su capítulo final con un duelo que ya se ha convertido en un clásico reciente del continente: Flamengo vs. Palmeiras. Dos potencias de Brasil volverán a verse las caras en busca del trofeo más importante del fútbol sudamericano, en un Estadio Monumental de Lima que promete un ambiente electrizante desde mucho antes del pitazo inicial. A partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana), la atención de América girará hacia un partido que enfrentará tradición, talento y objetivos históricos para ambos clubes.

Flamengo busca reafirmarse como una de las instituciones más dominantes del continente en la última década, mientras que Palmeiras quiere sostener su estatus como un proyecto deportivo sólido, moderno y acostumbrado a competir en instancias decisivas. Aunque el título es la motivación máxima, la final también tendrá un ingrediente adicional: un millonario premio económico entregado por la Conmebol que convierte la cita en un compromiso de enorme valor deportivo y financiero.

Más que gloria deportiva: el millonario premio en disputa

Además del prestigio que implica levantar la Libertadores, esta edición ofrece una recompensa económica sin precedentes. El campeón del torneo recibirá 24 millones de dólares solo por coronarse, un millón más que en la edición anterior. Esa cifra, de por sí histórica, se suma a las compensaciones obtenidas por participación y desempeño en cada ronda del certamen.

El sistema de pagos de Conmebol contempla bonificaciones por cada fase superada, lo que significa que el equipo que levante el trofeo podría acumular más de 30 millones de dólares en total. En un fútbol cada vez más competitivo y en un mercado global que exige inversiones constantes, esta inyección económica representa un impulso determinante para cualquier institución.

El subcampeón también recibe: un premio que evita el sabor amargo

Aunque la gloria mayor será para uno solo, el equipo que no logre quedarse con el trofeo también obtendrá una recompensa significativa. El subcampeón de la Copa Libertadores 2025 recibirá 7 millones de dólares por su participación en la final, un reconocimiento que valora el camino recorrido hasta llegar al partido más esperado del año.

Con historia, rivalidad y millones en juego, Flamengo y Palmeiras prometen una final inolvidable. Ambos llegan preparados para una batalla intensa, conscientes de que el sábado no solo pelean por un título: pelean por escribir su nombre, una vez más, en la historia grande del continente.

