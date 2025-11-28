Oficial: la final de la Copa Sudamericana 2026 será en Colombia

Este 28 de noviembre, la Conmebol y la Alcaldía de Barranquilla confirmaron que la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La decisión se oficializó tras la firma del acuerdo entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y el alcalde Alejandro Char.

"Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. ¡Barranquilla los espera!", escribió el mandatario.

La reacción de Alejandro Char tras confirmarse la decisión

El alcalde Char estuvo presente en una reunión con los dirigentes de Conmebol, en donde el presidente Domínguez le informó que el Concejo decidió de manera unánime llevar este importante partido a la ciudad de Barranquilla.

"Gracias a todos por confiar en nosotros. Vamos a darlo todo para que el fútbol siga creciendo y mostrando lo mejor. Cuenten con nosotros siempre: Barranquilla los espera", dijo Char en medio de aplausos.

La información revelada semanas atrás

Ya se oficializó que la final de la Sudamericana será en territorio colombiano, pero la noticia se dio a conocer hace varias semanas, cuando el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol reveló que para 2026 el trofeo llegaría a Barranquilla.

El dirigente habló luego de que la Conmebol decidiera que el estadio en Santa Cruz de la Sierra, donde se iba a disputar originalmente la final, no contaba con el aval correspondiente, razón por la cual el partido entre Lanús y Atlético Mineiro se jugó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.