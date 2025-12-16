Polémica: piden descalificar del Mundial a posible rival de la Selección Colombia

La clasificación africana al Mundial enfrenta una polémica tras la queja formal presentada por Nigeria ante la FIFA. Esta federación solicita la descalificación de la República Democrática del Congo por una presunta alineación indebida en el play-off de la CAF, duelo que definía el acceso al repechaje internacional.

El secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohammed Sanusi, confirmó que la reclamación ya fue elevada al máximo organismo del fútbol mundial. Según la denuncia, RD Congo habría ganado el cruce decisivo utilizando futbolistas que no cumplían los requisitos reglamentarios de elegibilidad.

La acusación de Nigeria por jugadores no elegibles

De acuerdo con el planteamiento nigeriano, hasta nueve jugadores alineados por RD Congo no habrían completado correctamente el proceso de cambio de nacionalidad. Entre los nombres mencionados se encuentra Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham que nació en Inglaterra.

Nigeria sostiene que esta situación vulnera la normativa de la FIFA y de la CAF, por lo que exige que se le dé por perdida la final del play-off africano a RD Congo. Bajo ese argumento, las 'Águilas Verdes' reclaman ocupar la plaza en la repesca.

El antecedente y el escenario que evaluará la FIFA

La FIFA deberá analizar el caso y emitir una decisión oficial. Sin embargo, desde ya algunos medios internacionales recuerdan un precedente reciente: Chile presentó una reclamación similar contra Ecuador en el proceso clasificatorio hacia Catar 2022 por el caso Byron Castillo, que no derivó en la exclusión del seleccionado ecuatoriano del Mundial.

Si la petición de Nigeria prospera, en marzo se enfrentarían al ganador del cruce Jamaica–Nueva Caledonia. El vencedor de ese enfrentamiento final obtendría un cupo en el Mundial de 2026, quedando ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.