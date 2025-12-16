CANAL RCN
Deportes

Polémica: piden descalificar del Mundial a posible rival de la Selección Colombia

Uno de los equipos que compite en el repechaje para llegar al grupo de la Selección Colombia, enfrenta una posible descalificación.

Selección Colombia grupo K del Mundial
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
02:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La clasificación africana al Mundial enfrenta una polémica tras la queja formal presentada por Nigeria ante la FIFA. Esta federación solicita la descalificación de la República Democrática del Congo por una presunta alineación indebida en el play-off de la CAF, duelo que definía el acceso al repechaje internacional.

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para el Mundial 2026: los países que más pidieron entradas
RELACIONADO

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para el Mundial 2026: los países que más pidieron entradas

El secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohammed Sanusi, confirmó que la reclamación ya fue elevada al máximo organismo del fútbol mundial. Según la denuncia, RD Congo habría ganado el cruce decisivo utilizando futbolistas que no cumplían los requisitos reglamentarios de elegibilidad.

La acusación de Nigeria por jugadores no elegibles

De acuerdo con el planteamiento nigeriano, hasta nueve jugadores alineados por RD Congo no habrían completado correctamente el proceso de cambio de nacionalidad. Entre los nombres mencionados se encuentra Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham que nació en Inglaterra.

Nigeria sostiene que esta situación vulnera la normativa de la FIFA y de la CAF, por lo que exige que se le dé por perdida la final del play-off africano a RD Congo. Bajo ese argumento, las 'Águilas Verdes' reclaman ocupar la plaza en la repesca.

El antecedente y el escenario que evaluará la FIFA

La FIFA deberá analizar el caso y emitir una decisión oficial. Sin embargo, desde ya algunos medios internacionales recuerdan un precedente reciente: Chile presentó una reclamación similar contra Ecuador en el proceso clasificatorio hacia Catar 2022 por el caso Byron Castillo, que no derivó en la exclusión del seleccionado ecuatoriano del Mundial.

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista
RELACIONADO

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista

Si la petición de Nigeria prospera, en marzo se enfrentarían al ganador del cruce Jamaica–Nueva Caledonia. El vencedor de ese enfrentamiento final obtendría un cupo en el Mundial de 2026, quedando ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Tolima vs. Junior: la cifra económica que se llevará el campeón de Liga BetPlay II-2025

FIFA

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó

Premio Puskás

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército se pronunció por escándalo de los helicópteros MI-17

El Ejército compartió un comunicado en el que informó que la institución acompañó la captura del oficial en servicio activo con grado de coronel implicado en el escándalo.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de diciembre de 2025

¿Puso a prueba su suerte en el Super Astro Sol de este 16 de diciembre? Descubra el resultado exacto.

Navidad

Regalos novedosos de navidad para el 2025: estas son las ideas sugeridas por la IA

Chile

Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires para definir agenda conjunta

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno