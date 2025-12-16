Se pronunció la empresa del bus que se accidentó en Antioquia, donde murieron 16 jóvenes

Una excursión terminó trágica en Antioquia. Los estudiantes, recién graduados de bachillerato, fallecieron en un accidente de tránsito. Estaban volviendo de la celebración.

El siniestro se presentó el domingo 14 de diciembre por la vía Belén en El Chispero que conecta a Segovia con Remedios. Los jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello venían de la costa Caribe, cuando el bus pasó por una zona rocosa, perdió el control y cayó al abismo.

Los 17 fallecidos: 16 estudiantes y el conductor

Fueron 16 los jóvenes que fallecieron: Mariana Upegui, María Camila Pérez, Paulina Anduquía, Susana Arango, Sara Escobar, Mariana Galvis, Juan Andrés Hincapié, Yeraldin López, Valeria López, Daniel Arismendy, José Orrego, Laura Salazar, María Fernanda Londoño, Carlos Cardona, Matías Berrío y Mateo Castaño.

Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), la empresa del bus, se pronunció al respecto.

Tres días de duelo en Antioquia

“Como empresa nos encontramos muy atentos a su estado de salud y evolución. Lamentamos profundamente el fallecimiento del conductor de nuestro vehículo y de los pasajeros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, declaró.

Además, informó que el personal administrativo y operativo ha estado en el lugar, estando a disposición de las autoridades. Con respecto al conductor, se supo que era Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Precoltur le dio el último adiós: “Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”.

El gobernador Andrés Julián Rendón decretó tres días de duelo (a partir del 15 de diciembre) en el departamento y las banderas de los edificios públicos se izarán a media asta.

“Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo Bellanita”, expresó.