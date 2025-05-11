CANAL RCN
Deportes

La prensa marroquí atacó a Luis Díaz por lesión de Hakimi: esto escribieron del guajiro

Luis Díaz lastimosamente causó la grave lesión de Hakimi y la prensa marroquí no se guardó nada contra el colombiano.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
04:15 p. m.
La grave lesión que sufrió Achraf Hakimi en el duelo entre París Saint-Germain y Bayern Múnich sigue siendo tema de debate tanto en Marruecos como en Colombia. El defensor marroquí tuvo que abandonar el campo entre lágrimas tras una fuerte entrada de Luis Díaz, quien fue expulsado inmediatamente por el árbitro del encuentro. Aunque la acción fue desafortunada, las imágenes muestran que el atacante colombiano no tuvo intención de causar daño, sino que llegó tarde a disputar el balón.

El PSG confirmó que Hakimi sufrió una lesión ligamentaria que lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas, una noticia que preocupa tanto a su club como a la selección de Marruecos, que lo considera una pieza fundamental. En contraste, Luis Díaz se mostró consternado por lo ocurrido y pidió disculpas públicamente al jugador africano, asegurando que fue una jugada propia del fútbol y no una acción malintencionada.

Fuerte reacción de la prensa marroquí contra Luis Díaz

La prensa de Marruecos no tardó en pronunciarse ante la acción. Said Amdaa, reconocido periodista deportivo de ese país, generó gran polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que calificó al colombiano de manera despectiva. “La peor pesadilla de Marruecos… Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡ES UN DESASTRE! Luis Díaz, eres un criminal”, escribió, provocando cientos de reacciones tanto a favor como en contra.

El comentario se volvió viral y encendió el debate en redes, donde muchos usuarios defendieron a Díaz, recordando su juego limpio y profesionalismo a lo largo de su carrera. Otros, en cambio, pidieron sanciones más severas al futbolista del Bayern.

Luis Enrique defiende a Luis Díaz y aclara la situación

Tras el encuentro, el entrenador del PSG, Luis Enrique, habló en rueda de prensa sobre la polémica jugada. El técnico español fue enfático en afirmar que se trató de “una acción del juego”, sin intención de lesionar. “Son cosas que pasan en el fútbol. Luis Díaz fue a disputar el balón, no a hacer daño. Lamentablemente, el contacto fue fuerte y terminó en una lesión que nadie quería”, explicó.

La situación, aunque desafortunada, deja en evidencia cómo una jugada accidental puede desatar fuertes reacciones en el mundo del fútbol, especialmente cuando involucra a figuras tan reconocidas como Hakimi y Luis Díaz. Ahora, el colombiano espera pasar la página y que su colega marroquí tenga una pronta recuperación.

