Luis Enrique se pronunció sobre expulsión de Luis Díaz: fue claro con la jugada

El París Saint-Germain vivió una noche complicada en el Parque de los Príncipes tras caer 1-2 ante el Bayern Múnich en la Champions League, en un partido marcado por la brillante actuación de Luis Díaz, autor de los dos goles del conjunto alemán, y por la desafortunada lesión de Achraf Hakimi. El colombiano fue expulsado sobre el final del primer tiempo por una entrada fuerte que, aunque no tuvo mala intención, dejó al lateral marroquí con una dolencia preocupante.

Después del compromiso, el entrenador del PSG, Luis Enrique, enfrentó los micrófonos con la serenidad que lo caracteriza y se refirió tanto al resultado como a la acción que terminó con su jugador lesionado. El técnico español evitó cualquier polémica y destacó el carácter fortuito de la jugada.

Luis Enrique: “Lo de Achraf es parte del fútbol”

El estratega español mostró empatía hacia su jugador, pero también comprensión hacia Luis Díaz, quien se marchó visiblemente afectado por la expulsión:

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana será el día con el doctor”, señaló Luis Enrique en rueda de prensa.

El entrenador evitó cargar contra el colombiano y prefirió centrarse en la recuperación de Hakimi, que será evaluado por el cuerpo médico del club. “No hay mala intención, son cosas que pasan en el juego. Achraf estaba haciendo un gran partido, pero lo importante ahora es que se recupere pronto”, agregó.

Kompany también respaldó al colombiano

Del otro lado, Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, también se refirió al incidente. El exdefensor belga fue claro en que Luis Díaz no actuó con intención de dañar a su rival:

“Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo… pero espero que no sea tan grave para Hakimi”.

Con esta postura conciliadora de ambos entrenadores, el incidente parece quedar en manos del destino y del cuerpo médico. Mientras el PSG espera el parte oficial sobre la condición de Hakimi, el Bayern celebra un triunfo importante en su camino europeo y un nuevo recital de Luis Díaz, quien sigue brillando en la máxima competición de clubes del mundo.