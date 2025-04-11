La viral reacción de la esposa de Messi al ser consultada por un fan “a qué se dedica”

Antonela Roccuzzo, esposa del astro argentino Lionel Messi, se convirtió en tendencia mundial en las últimas horas luego de protagonizar una curiosa situación que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El episodio ocurrió después de un partido de pádel en el que la empresaria se mostraba relajada y sonriente, cuando un creador de contenido se le acercó sin tener idea de quién era realmente.

El tiktoker conocido como Itszivtamir, famoso por su gusto por las joyas y relojes de lujo, se aproximó a Roccuzzo atraído por el llamativo accesorio que llevaba en la muñeca: un elegante reloj Tiffany. Sin reconocerla como la esposa del campeón del mundo, el influencer comenzó a conversar con ella y a preguntarle detalles sobre la pieza, destacando lo “increíble” que le parecía.

Un encuentro inesperado con un toque de humor

Lo que parecía una conversación casual se volvió un momento inolvidable cuando el tiktoker, curioso por saber más, le preguntó directamente a qué se dedicaba. Antonela, sorprendida y divertida por la pregunta, respondió entre risas con un “¿De verdad?”. En ese instante, una persona que la acompañaba intervino y le sugirió que no estaba obligada a responder. Ella, con su característica sencillez, optó por mantener el misterio y respondió solo con una sonrisa amable.

El clip, que fue difundido en TikTok y replicado en otras plataformas como X e Instagram, superó rápidamente los millones de reproducciones. Los usuarios destacaron tanto la naturalidad de Antonela como la inocencia del influencer, quien después confesó que no sabía que estaba frente a la esposa de Messi.

El video que conquistó las redes

La escena ocurrió tras un partido amistoso de pádel en el que Roccuzzo había participado junto a amigas. Minutos después del encuentro, mientras salía del lugar, fue abordada por el tiktoker, quien se interesó únicamente por su reloj y por su “ocupación”, sin sospechar que hablaba con una de las mujeres más reconocidas del mundo del deporte.

El video se volvió viral no solo por la confusión, sino también por la actitud relajada y respetuosa de Antonela, que volvió a ganarse la admiración del público por su elegancia, humildad y sentido del humor. Una vez más, Roccuzzo demostró que, a pesar de su fama y la de su esposo, conserva un perfil cercano y genuino que la hace brillar más allá del apellido Messi.