El "último baile" de Teófilo Gutiérrez: precio de la boletería, fecha y más detalles

El delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, anunció a través de sus redes sociales que en diciembre de este año estará jugando su partido de despedida del fútbol profesional, promocionándolo como "el último baile del Rey de América".

A sus 41 años, el jugador ha perdido protagonismo y el despliegue físico que lo acompañó en sus mejores años, por lo que ha tomado la decisión de ponerle fin a su carrera y ahora está anunciando un gran evento para llevar a cabo dicha despedida.

¿Cuándo y dónde será el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez?

El denominado último baile de 'Teo' será en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, cuando este escenario deportivo ya complete la remodelación que se está llevando a cabo desde diciembre de 2025.

Dicho partido de despedida será el próximo 19 de diciembre de 2026, una vez se termine la competencia en el fútbol colombiano. Según lo informado por Carlos Antonio Vélez, se espera que sea un evento de alto calibre para quienes compren su boleta.

Boletería para el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez

A diferencia del evento cuando 'Teo' regresó a Junior en 2018 con entrada libre, la despedida tendrá costos de entrada, los cuales oscilan entre $102.500 y $195.000 en etapa de preventa que comenzó desde el 1 de agosto en TuBoleta.

Los precios full tendrán una variación leve. Los precios más baratos para tribunas sur baja y norte baja serán de 120.500 pesos, mientras que la más costosa para la localidad occidental alta será de $230.000. Habrá que ver si logra llenar el estadio y qué sorpresas tendrá el evento.