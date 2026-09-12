Escándalo en la Liga Femenina: Orsomarso denunció presunto intento de amaño antes de enfrentar a Santa Fe

La previa del partido entre Orsomarso e Independiente Santa Fe por la Liga Femenina quedó marcada por una delicada denuncia.

El conjunto vallecaucano informó que tuvo conocimiento de presuntos ofrecimientos de dinero a integrantes de su institución con el objetivo de influir en situaciones deportivas. Santa Fe respondió horas después y pidió que el caso sea puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes.

El encuentro está programado para este sábado 12 de septiembre en el estadio Raúl Miranda de Yumbo y corresponde a la sexta y última fecha del cuadrangular B.

Orsomarso denunció presuntos ofrecimientos económicos antes de enfrentar a Santa Fe

A través de un comunicado, Orsomarso explicó que sus mecanismos internos de prevención e integridad detectaron una situación que encendió las alarmas antes del compromiso.

“ORSOMARSO SPORT CLUB informa que, a través de nuestros mecanismos internos de prevención e integridad, hemos tenido conocimiento de intentos por parte de personas externas de ofrecer dinero a jugadores de nuestra institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas”, señaló.

El club aclaró que su pronunciamiento no representa un señalamiento contra sus futbolistas y, por el contrario, expresó su respaldo hacia ellos.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia. Estas conductas atentan contra nuestra institución, nuestros jugadores y la esencia misma del fútbol”, agregó.

La institución también hizo un llamado para que este tipo de situaciones sean abordadas conjuntamente por el fútbol colombiano y cerró su mensaje asegurando: “NO PERMITIREMOS QUE NOS ROBEN LA GLORIA”.

Santa Fe respondió al comunicado de Orsomarso

Independiente Santa Fe también se pronunció y aseguró que rechaza cualquier acción que pueda afectar el desarrollo normal de la competencia.

“Ante el comunicado publicado por Orsomarso Sport Club S.A., en el que manifiesta haber recibido información sobre presuntos ofrecimientos económicos a integrantes de su equipo femenino con el propósito de influir en el resultado del partido de hoy ante nuestras Leonas, rechazamos categóricamente cualquier conducta que pretenda alterar la competencia deportiva”, manifestó el club.

Santa Fe pidió que quienes hayan recibido estos presuntos ofrecimientos presenten las denuncias ante las autoridades y organismos deportivos competentes, junto con las evidencias disponibles, para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Por ahora, se trata de presuntos hechos denunciados por Orsomarso y no de responsabilidades establecidas. Ambos clubes coincidieron en defender el juego limpio y la transparencia mientras se espera conocer si las autoridades deportivas anuncian actuaciones frente al caso.