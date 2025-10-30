CANAL RCN
Deportes

Promesa de Deportivo Pereira presentó su renuncia y varios clubes de la Liga BetPlay ya lo están buscando

La complicada situación del equipo 'Matecaña' a nivel administrativo llevó a que uno de sus jugadores más pretendidos se pueda ir como agente libre.

Deportivo Pereira 2025
FOTO: Deportivo Pereira

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
07:35 a. m.
Deportivo Pereira pasa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El equipo está enfrentando un proceso sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte, donde se corre el riesgo de perder el reconocimiento deportivo a causa de incumplimientos laborales con el plantel profesional.

Esta situación provocó que los jugadores decidieran irse a un paro indefinido hasta que se resuelva la situación con respecto a los salarios y demás obligaciones. Además, se reporta que algunos futbolistas con contrato vigente han presentado sus renuncias por justa causa.

Entre ellos está el delantero Samy Merheg, quien se proyecta como una de las principales promesas del fútbol colombiano y quien ya tenía un valor proyectado sobre los 2 millones de dólares, pero ahora se podría ir sin dejar nada al equipo donde debutó como profesional.

Los clubes que van detrás de Samy Merheg

Ante la posibilidad de que Merheg quede como agente libre, varios clubes del fútbol colombiano se han contactado con el entorno del joven delantero de nacionalidad libanesa para preguntar por sus condiciones. Sin embargo, habría prioridad al interés despertado a nivel internacional.

Entre los reportes de prensa se habla de clubes como América de Cali, que habría mostrado interés, pero ve difícil que se concrete el negocio. Además, se ha rumorado que existe interés de otros grandes como Atlético Nacional, Millonarios o Junior.

Cabe recordar que Merheg recientemente fue firmado por el agente portugués Jorge Mendes, quien representa a grandes figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal, por lo que posiblemente estará yendo directamente al fútbol europeo.

¿Qué pasará con Deportivo Pereira?

De acuerdo a lo informado desde el club a través de un comunicado oficial, se realizaron abonos a la deuda con jugadores y demás trabajadores del club, por lo que podrían salvar la pérdida del reconocimiento deportivo, al no superar los 60 días de incumplimientos.

Sin embargo, los jugadores se mantendrán en protesta hasta que no se salde la totalidad, entre salario y obligaciones a nivel de seguridad social. Habrá que esperar para conocer próximos pronunciamientos, tanto del club como de los futbolistas y las autoridades.

