Situación del Deportivo Pereira: graves amenazas a los directivos aparecieron en la capital de Risaralda

El Deportivo Pereira vive uno de los episodios más delicados de su historia reciente. En las últimas horas, se difundieron imágenes de pasacalles con mensajes amenazantes dirigidos al presidente del club, con frases como “Su familia o el equipo. Usted elige”, lo que elevó la tensión entre hinchas y directivos en la ciudad de Pereira, capital de Risaralda.

Parte de la hinchada ha manifestado su descontento con la dirigencia a través de pancartas y mensajes que han circulado en redes sociales, denunciando presuntos manejos irregulares y exigiendo soluciones inmediatas.

Las autoridades locales evalúan medidas para garantizar la seguridad del entorno deportivo, ante el tono amenazante de los mensajes contra los directivos del club.

Estas amenazas se producen en medio de una profunda crisis administrativa y financiera, que ha repercutido directamente en el desempeño deportivo del equipo durante la Liga BetPlay 2025-II.

Ministerio del Deporte abre proceso sancionatorio

El Ministerio del Deporte confirmó el 28 de octubre de 2025 que inició un proceso administrativo sancionatorio contra el club por presuntos incumplimientos laborales. Según el comunicado oficial, la eventual suspensión del reconocimiento deportivo “no opera de manera automática”, ya que deberá seguir los procedimientos formales que garanticen el derecho a la defensa y contradicción.

La cartera advirtió que las investigaciones buscan determinar si el club cumplió con sus obligaciones de afiliación a la seguridad social, pago de salarios y cobertura de riesgos laborales hacia sus jugadores y empleados.

Plantilla profesional en paro y uso de juveniles

El conflicto se agravó cuando los futbolistas profesionales del Pereira decidieron detener actividades por falta de pago, lo que obligó a la institución a alinear a su equipo sub-20 en los partidos restantes del campeonato.

Los resultados deportivos fueron negativos: el club sufrió derrotas contundentes ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto, quedando sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales.

Además, el comunicado ministerial también recordó que, desde junio de 2023, todos los clubes deben garantizar la afiliación de sus futbolistas al Sistema de la Protección Social. En cumplimiento de esta directriz, el Ministerio solicitó al Deportivo Pereira información detallada sobre los juveniles que participaron en los encuentros recientes.