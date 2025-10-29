CANAL RCN
Deportes

Millonarios, eliminado: así quedó la tabla de posiciones tras triunfos de Santa Fe y DIM

Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2025 tras empatar con Once Caldas. Santa Fe y Medellín ganaron sus partidos y se acercan a la clasificación. Así quedó la tabla de posiciones actualizada.

Tabla de posicones tras Millonarios vs. Once Caldas
Foto: clubes oficiales y edición

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
10:17 p. m.
El panorama se complicó para Millonarios. El equipo dirigido por Hernán Torres no pasó del empate sin goles ante Once Caldas en el estadio El Campín, resultado que lo deja con 22 puntos y una diferencia de gol de -4, prácticamente sin opciones de clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

El conjunto embajador necesitaba una victoria para mantenerse en la pelea, pero la falta de contundencia lo condenó. Con solo dos fechas por jugar y el umbral de clasificación estimado entre 29 y 30 puntos, Millonarios quedó matemáticamente fuera del grupo de los ocho.

Santa Fe y Medellín ganaron en la fecha 18

En contraste, Independiente Santa Fe logró un triunfo clave que lo mantiene con vida. Los cardenales, tras vencer 2-1 a Junior en Barranquilla, llegaron a 25 puntos y un +2 en la diferencia de gol.

El equipo de Francisco López deberá ganar sus dos partidos restantes y esperar que rivales directos como América, Alianza o Llaneros no sumen más de 30 unidades.

Por su parte, el Independiente Medellín goleó 3-0 al Atlético Bucaramanga y llegó a 34 puntos, igualando al líder, aunque con una ligera diferencia de gol (+12 frente a +13 del Bucaramanga).

Así quedó la tabla de posiciones tras los juegos del miércoles

  1. Atlético Bucaramanga – 34 pts (+13)
  2. Medellín – 34 pts (+12)
  3. Fortaleza – 34 pts (+8)
  4. Atlético Nacional – 31 pts (+11)
  5. Junior – 31 pts (+9)
  6. Tolima – 29 pts (+7)
  7. Águilas Doradas – 27 pts (+4)
  8. Alianza FC – 26 pts (+1)
  9. Santa Fe – 25 pts (+2)
  10. Llaneros – 25 pts (0)
  11. América – 23 pts (+2)
  12. Once Caldas – 23 pts (-4)
  13. Millonarios – 22 pts (-4)
  14. Cali – 20 pts (-5)
  15. Unión Magdalena – 18 pts (-7)
  16. Pereira – 18 pts (-10)
  17. Pasto – 16 pts (-4)
  18. Envigado – 16 pts (-7)
  19. Boyacá Chicó – 16 pts (-10)
  20. La Equidad – 11 pts (-18).

La eliminación de Millonarios marca el cierre de un semestre irregular, mientras Santa Fe mantiene viva la ilusión de defender su corona en los cuadrangulares.

