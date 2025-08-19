CANAL RCN
¿Avanzará el verde? La predicción de la IA para el juego entre Sao Paulo y Nacional

Nacional y Sao Paulo se vuelven a medir en Copa Libertadores y esta es la predicción de la inteligencia artificial para le juego.




agosto 19 de 2025
07:16 a. m.
El duelo entre São Paulo y Atlético Nacional en el mítico estadio Morumbí cierra una llave vibrante que arrancó con un 0-0 en Medellín. Nacional superior en la ida, pero carente de eficacia, ahora encara su partido más difícil en territorio brasileño. El contexto actual de ambos clubes, el historial continental y el peso de la localía marcan cada decisión táctica y emocional en este duelo clave.

Nacional, superior en la ida

Atlético Nacional exhibió control del balón y superioridad numérica en Medellín: 55 % de posesión, 14 remates al arco rival y 2,41 goles esperados (xG) contra solo 0,22 de São Paulo. Sin embargo, la noche fue gris: Edwin Cardona erró dos penales y falló una ocasión clara, demoliendo las chances de ventaja. En contraste, São Paulo apostó a replegarse, defendió con orden e incluso salió ileso de dos penales en contra.

Por su parte, el elenco paulista llega en ascenso bajo el mando de Hernán Crespo, quien ha alentado una renovación táctica desde su llegada hace poco más de un mes. São Paulo cosecha varios triunfos consecutivos, incluyendo uno reciente por 2-1 sobre Athletico Paranaense, y su rendimiento general ha mejorado notablemente. Además, domina la llave por cerrar como local, una ventaja clave en esta etapa definitoria.

Predicción: ventaja visitante o tanda de penales como desenlace

“Creo que el marcador final podría ser un 1-0 a favor de São Paulo si logran neutralizar las llegadas de Nacional y aprovechar un espacio en transición. No obstante, si el partido se mantiene cerrado al final de los 90 minutos, un empate 0-0 o 1-1 podría conducir la definición a los penales, escenario en el que la experiencia brasileña podría pesar”, señaló la inteligencia artificial.

“En resumen, veo una leve ventaja para São Paulo: un 1-0 a su favor sería un resultado plausible, aunque no descartaría una tanda de penales si Nacional logra soportar profundos embates defensivos y controla los nervios. La historia reciente y las condiciones actuales juegan a favor del local, pero la voluntad y estructuras de Nacional aún mantienen viva la esperanza”, agregó.

