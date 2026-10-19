PSG vs. Barcelona se mantiene pese a protestas: hora y dónde ver EN VIVO en Colombia

El partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Barcelona se mantiene en la programación de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027, pese a los disturbios registrados en varias ciudades de Francia.

El encuentro se disputará este martes 20 de octubre en París, en medio de las medidas anunciadas por el Gobierno francés para contener los saqueos y las manifestaciones violentas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció toques de queda parciales a partir de la noche de este lunes, después de los incidentes registrados durante el fin de semana. La decisión se tomó tras una reunión de crisis.

En medio de este escenario, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que las restricciones no afectarán el partido de Champions League entre el PSG y el Barcelona. De esta manera, el compromiso continúa previsto en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa.

¿A qué hora juega PSG vs. Barcelona y dónde ver EN VIVO en Colombia?

El encuentro entre PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., hora colombiana. El compromiso corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los aficionados en Colombia podrán seguir la transmisión por televisión a través de ESPN y por streaming mediante Disney+.

El partido representa una prueba importante para ambos equipos, que llegan con dos victorias en sus primeros encuentros de esta edición del torneo.

Así se vive la previa entre PSG y Barcelona

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, calificó el compromiso como una buena prueba para su equipo. El técnico alemán destacó el rendimiento del PSG y lo describió como uno de los mejores equipos del mundo de los últimos dos años.

Flick señaló que espera que sus jugadores mantengan la confianza y la cohesión que, según explicó, han mostrado durante sus últimos once partidos. También insistió en la importancia de controlar la posesión y el centro del campo, además de evitar errores ante las rápidas transiciones del conjunto parisino.

El centrocampista Pedri coincidió en que será un partido exigente y aseguró que el Barcelona quiere ganar para comprobar su nivel en Europa. Sin embargo, descartó considerar el encuentro como una final y lo definió como un duelo difícil frente a un rival de gran nivel.

Flick también elogió al entrenador del PSG, Luis Enrique, por su trabajo y por la flexibilidad táctica de su equipo. Además, confirmó que el delantero brasileño Raphinha volverá a ser titular después de superar la lesión que sufrió durante el parón internacional con su selección.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.