CANAL RCN
Colombia

Capturan a cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta durante operativo en Bogotá

Los uniformados lo habrían sometido a golpizas y descargas eléctricas.

Caso Donovan Balanta.
Caso Donovan Balanta.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 19 de 2026
12:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía dio a conocer este lunes 19 de octubre que fueron capturados los cuatro policías que presuntamente estuvieron implicados en la muerte de Donovan Balanta durante un operativo en Bogotá.

ONU se pronunció por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial
RELACIONADO

ONU se pronunció por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial

Este crimen se dio el 20 de septiembre y Balanta, quien tenía 34 años, perdió la vida en el barrio Caracolí, el cual es la frontera entre la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá con el municipio de Soacha.

Balanta fue sometido a golpizas y descargas eléctricas

La Defensoría dio a conocer que el hombre fue reducido por los uniformados de Cazucá, quienes también lo trasladaron a la estación. Por la gravedad del estado en el que quedó, lo llevaron a un centro médico; pero ya no tenía signos vitales.

Una de las primeras medidas fue tomada por la Policía al separar del cargo a los siete policías salpicados en este hecho. Después de las investigaciones, las autoridades llevaron a cabo la captura de cuatro de ellos: un mayor, un subintendente y dos patrulleros.

Los arrestos se llevaron a cabo en Soacha y Barbosa, Norte de Santander. Balanta fue señalado de supuestamente haberles lanzado un objeto a los policías, quienes se encontraban dirimiendo una discusión entre los vecinos.

Acto seguido, los uniformados presuntamente reaccionaron con puños y patadas en la cabeza y abdomen. Sumado a ello, supuestamente le propinaron descargas eléctricas con un táser.

Se demoraron en llevarlo a un centro médico

Estas agresiones supuestamente siguieron en la estación de Policía, donde Balanta pidió que lo llevaran de urgencia a un centro médico, debido a que las heridas no le estaban permitiendo respirar con facilidad y le estaba doliendo fuertemente la zona del pecho.

Misterio sobre hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en Bogotá
RELACIONADO

Misterio sobre hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en Bogotá

Inclusive, otra persona que se encontraba detenida también pidió que el hombre fuera llevado al hospital. Para la Fiscalía, los uniformados no le dieron el apoyo pertinente y a tiempo, dado que permaneció en este estado durante 20 minutos, aproximadamente.

Por eso, señala al mayor, quien era el comandante de la estación, por no activar los protocolos de atención ni evitar que las agresiones siguieran. Los cuatro policías serán presentados ante un juez y deberán responder por los delitos de homicidio y tortura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salvatore Mancuso

Denuncia sacude al Gobierno Petro: Mancuso habla de una supuesta petición para acusar a tres figuras de la oposición

Bogotá

Lleva dos días en UCI por proteger a una vecina, presunta víctima de violencia intrafamiliar, en Bogotá

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía radicó solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán

Otras Noticias

Trabajo

¿La hora de almuerzo cuenta en la nueva jornada laboral? Esto aclara la norma en el país

Con la reducción de la jornada laboral, las autoridades aclararon el uso de la hora de almuerzo.

Redes sociales

Roberto Cardona y Camila Upegui confirmaron que perdieron a su bebé con desgarrador mensaje

Los reconocidos locutores compartieron la noticia en sus redes sociales y recibieron sentidos mensajes de apoyo.

Cuba

Fiscalía en EE. UU. presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas

Deportivo Cali

Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres