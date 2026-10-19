Capturan a cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta durante operativo en Bogotá

La Fiscalía dio a conocer este lunes 19 de octubre que fueron capturados los cuatro policías que presuntamente estuvieron implicados en la muerte de Donovan Balanta durante un operativo en Bogotá.

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Este crimen se dio el 20 de septiembre y Balanta, quien tenía 34 años, perdió la vida en el barrio Caracolí, el cual es la frontera entre la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá con el municipio de Soacha.

Balanta fue sometido a golpizas y descargas eléctricas

La Defensoría dio a conocer que el hombre fue reducido por los uniformados de Cazucá, quienes también lo trasladaron a la estación. Por la gravedad del estado en el que quedó, lo llevaron a un centro médico; pero ya no tenía signos vitales.

Una de las primeras medidas fue tomada por la Policía al separar del cargo a los siete policías salpicados en este hecho. Después de las investigaciones, las autoridades llevaron a cabo la captura de cuatro de ellos: un mayor, un subintendente y dos patrulleros.

Los arrestos se llevaron a cabo en Soacha y Barbosa, Norte de Santander. Balanta fue señalado de supuestamente haberles lanzado un objeto a los policías, quienes se encontraban dirimiendo una discusión entre los vecinos.

Acto seguido, los uniformados presuntamente reaccionaron con puños y patadas en la cabeza y abdomen. Sumado a ello, supuestamente le propinaron descargas eléctricas con un táser.

Se demoraron en llevarlo a un centro médico

Estas agresiones supuestamente siguieron en la estación de Policía, donde Balanta pidió que lo llevaran de urgencia a un centro médico, debido a que las heridas no le estaban permitiendo respirar con facilidad y le estaba doliendo fuertemente la zona del pecho.

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Inclusive, otra persona que se encontraba detenida también pidió que el hombre fuera llevado al hospital. Para la Fiscalía, los uniformados no le dieron el apoyo pertinente y a tiempo, dado que permaneció en este estado durante 20 minutos, aproximadamente.

Por eso, señala al mayor, quien era el comandante de la estación, por no activar los protocolos de atención ni evitar que las agresiones siguieran. Los cuatro policías serán presentados ante un juez y deberán responder por los delitos de homicidio y tortura.