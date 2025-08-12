El insólito autogol de Andrés Román ante América que aleja a Nacional de la final

Atlético Nacional busca llegar a la final del fútbol colombiano, pero no depende de sí mismo. En la sexta fecha de los cuadrangulares finales, el equipo necesita ganar ante América de Cali y esperar que Junior pierda en Medellín, pero la tarea propia se complicó desde los primeros minutos.

Andrés Felipe Román, uno de los jugadores más importantes del equipo, cometió un error imperdonable y terminó marcando en propia puerta en un momento determinante del partido. Nacional no pudo recuperarse del golpe y recibió un segundo gol en menos de 20 minutos de compromiso.

Así fue el autogol de Andrés Román

Tras un centro desde el costado de Dylan Borrero, el lateral que intentaba marcar al juvenil Kevin Angulo, delantero de 17 años y 1,87 de estatura, remató hacia atrás y dejó sin opciones al portero David Ospina apenas sobre el minuto 19.

Minutos más tarde, mientras América se hizo dueño de la posesión y las oportunidades, Dylan Borrero marcó un gran gol de media distancia rematando de pierna zurda, por lo que el equipo deja eliminado a Nacional parcialmente.

Morelos le dio esperanza a Nacional

Cuando parecía que Nacional no tenía por donde meterse al partido, Alfredo Morelos se inventó un golazo de media distancia y venció a Jorge Soto, para poner el descuento y darle un nuevo aire a su equipo.

Esto se dio en simultánea mientras Medellín se ponía en ventaja ante Junior en el Atanasio Girardot, por lo que el equipo 'verdolaga' solo tiene por tarea remontar en el segundo tiempo para ser finalista.